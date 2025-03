Apples Smart Home Hub: Weitere Hinweise in tvOS 18.4 entdeckt

Seit Langem wird über einen möglichen hauseigenen Smart-Home-Hub von Apple spekuliert. Nun sind in der Beta von tvOS 18.4 weitere Hinweise auf ein solches Gerät aufgetaucht. Wie MacRumors herausfand, hat Apple das ChatKit-Framework in den Code von tvOS integriert – ein Framework, das normalerweise in der Nachrichten-App zum Einsatz kommt. Dass es nun in tvOS auftaucht, ist daher bemerkenswert.

Das ChatKit-Framework umfasst Funktionen wie Reaktionen und Benachrichtigungen zu iMessage-Nachrichten, etwa „XY gefällt das“. Allerdings gibt es auf dem Apple TV oder dem HomePod, die beide mit tvOS laufen, keine Nachrichten-App. Warum also die Integration von ChatKit?

Ein potenzieller Smart-Home-Hub von Apple würde ebenfalls auf tvOS basieren – und genau hier könnte das ChatKit-Framework eine sinnvolle Verwendung finden. Es wird erwartet, dass dieser Hub als eine Art Kommandozentrale fungiert und einige der Standard-Apple-Apps enthält – darunter aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Nachrichten-App.

Da tvOS und iOS eine gemeinsame Codebasis haben, könnte die Integration von ChatKit allerdings auch eine eher technische und wenig bedeutende Änderung sein. Auffällig ist jedoch, dass ChatKit schon länger in iOS enthalten ist, aber erst jetzt zu tvOS hinzugefügt wurde.

iPad-ähnliches Gerät mit diversen Sensoren

Gerüchten zufolge soll Apples Smart-Home-Hub als Steuerzentrale für das smarte Zuhause dienen – mit Funktionen wie Videotelefonie, Internetsurfen, Musikwiedergabe, Zugriff auf Fotos und Nachrichten sowie weiteren Möglichkeiten. Optisch soll das Gerät einem kleinen iPad ähneln. Zudem soll es Sensoren enthalten, die beispielsweise die Raumtemperatur messen oder Bewegungen im Raum registrieren können.

Es wird außerdem spekuliert, dass das Gerät entweder an der Wand montiert oder auf einem Tisch platziert werden kann. Zudem könnten mehrere dieser Hubs in einem Haushalt zum Einsatz kommen.

Ob und wann Apple einen solchen Smart-Home-Hub tatsächlich auf den Markt bringt, bleibt offen. Gerüchten zufolge könnte es jedoch bereits im zweiten oder dritten Quartal dieses Jahres so weit sein.

Foto: MacRumors.