Govee startet drei neue Projektoren für den Innen- und Außenbereich

Govee bläst aktuell zur Produktoffensive. Die neue Weihnachtsbeleuchtung haben wir euch ja schon kurz vorgestellt. Neben einer neuen Lichterkette gibt es auch eine überarbeitete Version des LED-Baums. Nun machen wir weiter mit den Projektoren von Govee, von denen gleich drei neue Modelle erschienen sind.

Los geht es mit dem Govee Nebel Sternenhimmel Projektor für 99,99 Euro (Amazon-Link), der dank eines Coupons aktuell für 79,99 Euro gekauft werden kann. Die Besonderheit des Projektors sind die sieben verschiedenen Farbzonen, die über die App eingestellt werden können. So wird der an die Decke geworfene Sternenhimmel noch etwas individueller und aufregender.

„Der Govee Sternenlicht Projektor verwendet zum ersten Mal ein Objektiv mit großem Sichtfeld, das die Abdeckung auf 50 Quadratmeter erhöht und problemlos das gesamte Wohnzimmer abdeckt“, lässt uns der Hersteller zudem in der Beschreibung wissen.

Govee Nebel Sternenhimmel Projektor LED, RGBW 7-Zonen DIY Sternenlicht Projektor mit... 7-Zonen-Nebel mit Dynamischer Beleuchtung: Erleben Sie einen wahrhaft lebendigen Kosmos mit 7 unabhängigen Satellitenlichtzonen. Jeder Bereich...

Vollständig Anpassbare DIY-Farbzonen: Personalisieren Sie die Farbe, Helligkeit, Geschwindigkeit und Bewegung jeder Zone mit 7 einzelnen...

Bisher nicht auf dem Schirm hatten wir den Govee LED Sternenhimmel Projektor für 179,99 Euro (Amazon-Link). Auch hier gibt es zum Start einen Coupon, so dass der Preis auf 149,99 Euro fällt.

Bei diesem Modell sind die besonders hohe Auflösung der Sternbilder und die acht verschiedenen Filmdisk-Muster, mit denen sich unterschiedliche Motive an die Decke werfen lassen. Ebenfalls praktisch sind die sechs Tasten am Gerät, die über die Govee-App mit Szenen belegt werden. So kann man verschiedene Lichtszenen aktivieren, ohne das iPhone nutzen zu müssen.

Govee LED Sternenhimmel Projektor, Planetarium Galaxy Projektor 8 Film Discs, 20+... Verbessertes 4-Megapixel-HD-Objektiv: Die Govee Sternprojektor-Lichter verfügen über ein hochauflösendes 4-Megapixel-Objektiv, das für...

Verbessertes 90°-Weitwinkeldesign: Das vergrößerte Objektiv und die Kamera erhöhen den Projektionswinkel im Vergleich zur vorherigen Generation um...

Falls ihr es besonders wild mögt, könnt ihr zum neuen Govee LED Outdoor Schneeflocken Projektor greifen. Zum Start sinkt der Preis hier von 119,99 Euro auf 99,99 Euro (Amazon-Link), wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert. Dieser Projektor ist wie die beiden anderen Modelle ebenfalls mit Matter ausgestattet, allerdings für den Außenbereich gedacht. So könnt ihr etwa eure Hauswand anstrahlen.

Dazu sind im Lieferumfang 20 verschiedene Motiv-Discs enthalten, die ihr einfach vor die Linse der 18 Watt starken LEDs packen könnt. So erstrahlt euer Haus zukünftig mit bunten Schneeflocken, gruseligen Halloween-Geistern oder einer wunderbar kitschigen Weihnachtsdekoration. Da könnte ich durchaus schwach werden…