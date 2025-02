Apple Watch Ultra 3: Diese Funktionen werden erwartet

2024 hat Apple keine neue Generation der Apple Watch Ultra vorgestellt. Die aktuelle Apple Watch Ultra 2 wurde im September 2023 vorgestellt, die Apple Watch Ultra 3 wird in diesem Jahr erwartet. Folgende neue Funktionen sind im Gespräch.

Bluthochdruckerkennung

Laut Mark Gurman von Bloomberg soll die Ultra 3 den Blutdruck überwachen, jedoch gibt es keine exakten Werte für den systolischen und diastolischen Blutdruck, sondern nur Warnungen, wenn die Apple Watch einen zu hohen Blutdruck erkennt. Dann kann man einen Arzt aufsuchen und weitere Tests durchführen lassen.

Helleres und besseres Display

Die Apple Watch 10 verfügt über ein besseres Display als die Watch Ultra 2. Man kann davon ausgehen, dass das LTPO3 OLED Always-On Retina Display auch in der Ultra 3 verfügbar gemacht wird. Dieses Display bietet schnellere Bildwiederholraten im Always-on-Modus und ermöglicht eine Echtzeit-Sekundenanzeige auf ausgewählten Zifferblättern.

S10-Chip für die Apple Watch Ultra 3

Nachdem die Apple Watch 10 den S10-Chip erhalten hat und die aktuelle Ultra noch auf den S9-Chip setzt, wird ein entsprechendes Upgrade in der Watch Ultra 3 erwartet. Der neue Chip ist kleiner und macht Platz für andere Komponenten, zum Beispiel eine größere Batterie. Möglicherweise stellt Apple auch den S11-Chip vor.

Satellitenverbindung

Bloomberg sagt, dass die Apple Watch Ultra 3 eine Satellitenverbindung aufbauen kann. Bisher ist diese Funktion nur im iPhone verfügbar. Ist kein Empfang vorhanden, kann man Textnachrichten über eine Satellitenverbindung absetzen.

Neuer 5G-Chip

Apple wird wohl nicht das neue C1-Modem verbauen, aber auch kein Modem von Qualcomm. Apple plant Modems von MediaTek einzusetzen, da diese 5G RedCap unterstützen, ein 5G-Dienst, der für vernetzte Geräte und Wearables gedacht ist, die keine Standard-5G-Geschwindigkeiten benötigen.

Neue Metallrückseite für schnelleres Laden

Die Apple Watch 10 weist eine neugestaltete Metallrückseite mit einer größeren Ladespule und einer integrierten Antenne auf. Diese Technik soll auch in der Apple Watch Ultra 3 zum Einsatz kommen. Gleichzeitig wird so schnelleres Laden unterstützt, die Watch 10 lässt sich in nur 30 Minuten auf 80 Prozent laden – 15 Minuten schneller als bei der Series 9.

Wann wird die Apple Watch Ultra 3 vorgestellt?

Die Apple Watch Ultra hat Apple im September 2022 vorgestellt, die Apple Watch Ultra 2 folgte im September 2023. Nachdem im September 2024 keine neue Generation erschienen ist, erfolgt die Vorstellung der Ultra 3 vermutlich im September 2025.