Fehler oder Absicht? iPhone-Diktierfunktion schreibt „Trump“ statt „Racist“

Aktuell sorgt ein kurioser iPhone-Fehler für Aufsehen: Wer das englische Wort „Racist“ (auf Deutsch: „Rassist“) per Diktierfunktion in iOS eingibt, stellt möglicherweise überrascht fest, dass das System stattdessen das Wort „Trump“ transkribiert. Ein virales TikTok-Video zeigt diesen Fehler in Aktion – die falsche Anzeige ist nur für einen kurzen Moment sichtbar, bevor iOS den Text automatisch in das korrekte Wort „Racist“ ändert.

Wie genau dieser Fehler zustande kommt, ist nicht ganz klar. Doch das TikTok-Video zeigt deutlich, dass das iPhone für einen kurzen Augenblick das Wort „Trump“ anzeigt, bevor es auf das ursprünglich gesprochene Wort „Racist“ umspringt. Besonders auffällig ist, dass dieser Fehler nicht immer, aber doch sehr häufig auftritt.

Ein Apple-Sprecher erklärte gegenüber der New York Times, dass das Problem auf eine phonetische Ähnlichkeit zwischen den beiden Wörtern zurückzuführen sei. Ob dieses Diktierproblem jedoch schon länger existiert und erst jetzt entdeckt wurde oder ob eine interne Änderung bei Apple es verursacht hat, bleibt unklar. Apple betont jedoch, dass sie bereits an einer Lösung arbeiten.

Ehemaliger Apple-Mitarbeiter vermutet bewusste Manipulation

John Burkey, ein früheres Mitglied des Apple-Siri-Teams, äußerte sich ebenfalls zu dem Vorfall. Er sagte der New York Times, dass es höchstwahrscheinlich einen Code innerhalb der Apple-Systeme gibt, der das iPhone dazu bringt, „Trump“ anstelle von „Racist“ zu schreiben, wenn das Wort undeutlich ausgesprochen wird. „Das riecht nach einem absichtlichen Scherz“, erklärte Burkey. Allerdings betonte er auch, dass nicht eindeutig festzustellen sei, ob dieser Fehler gezielt in den Apple-Code integriert wurde oder ob er aus Daten stammt, die Apple für seine Künstliche Intelligenz verwendet.

Deutsche Nutzer bekommen den Fehler nicht zu sehen

Da die meisten iPhone-User in Deutschland ihr Gerät auf Deutsch verwenden, bleibt dieser Fehler hierzulande weitgehend unbemerkt. Wer allerdings die Sprache und Tastatur auf Englisch umstellt, kann das Phänomen selbst testen – laut Berichten tritt es dann sehr häufig auf.

Ob Apple das Problem kurzfristig mit einem softwareseitigen Fix beheben kann oder ob ein umfassendes iOS-Update notwendig ist, bleibt abzuwarten. Angesichts der politischen Brisanz des Fehlers dürfte Apple jedoch daran interessiert sein, ihn so schnell wie möglich zu korrigieren.

Wenn man bedenkt, dass sich Apple-Chef Tim Cook in der Vergangenheit stets um ein gutes Verhältnis zu Donald Trump bemüht hat, könnte der Druck auf Apple zusätzlich steigen. Es liegt also wohl an Cook und seinem Team, wie schnell dieser ungewöhnliche Fehler aus der Welt geschafft wird – vermutlich eher früher als später.