iOS 18.4: Upgrade für den App Store

Unter iOS 18.4 verschafft Apple auch dem App Store ein Upgrade und beschert dem App-Marktplatz zwei neue Funktionen. Zum einen sind findet ihr zu jeder App künftig eine KI-generierte Zusammenfassung der Bewertungen und zum anderen habt ihr mit unter iOS 18.4. die Möglichkeit, App-Downloads und -Updates zu pausieren.

iOS 18.4 befindet sich zwar noch in der Beta-Version, doch ist ein Blick auf die anstehenden neuen Funktionen schon jetzt interessant. Neben diversen Verbesserungen und Neuerungen wie der Einführung neuer Emojis oder der Option, priorisierte Mitteilungen pro App einzustellen, wird nun also auch der App Store mit zwei neuen Funktionen bedacht.

Apple-Intelligence-generierte Zusammenfassungen der App-Bewertungen

Der App Store verfügt in der Beta von iOS 18.4 nun auf App-Ebene über eine Apple-Intelligence-generierte Zusammenfassung der jeweiligen App-Bewertung. Das ist praktisch, da ihr euch so Zeit sparen könnt, weil ihr nicht mehr jedes Review im Einzelnen lesen müsst. Stattdessen erzeugt die KI eine Zusammenfassung aller eingereichten Bewertungen, die wiederum nicht länger ist als einen Absatz.

App-Downloads und -Updates pausieren

Zudem führt Apple in der Beta von iOS 18.4 die Möglichkeit ein, App-Downloads und -Updates manuell zu pausieren, falls ihr beispielsweise über eine schlechte Internetverbindung verfügt oder das Netzwerk verstopft ist.

Bislang war es nur möglich, den Download in solchen Fällen vollständig abzubrechen, was dazu führte, dass alles, was bisher geladen wurde, gelöscht wurde. Ab iOS 18.4 dürfte die Option, Downloads zu pausieren, hier Abhilfe schaffen und für etwas mehr Komfort sorgen, insbesondere bei größeren Downloads aus dem App Store.

iOS 18.4 wird voraussichtlich im April zum Download freigegeben. Alle Neuerungen, die derzeit in der Beta zu finden sind, könnt ihr auch hier nachlesen: