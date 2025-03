Das sind alle Neuerungen in iOS 18.4 Beta 2

Der offizielle Startschuss für iOS 18.4 ist für Anfang April terminiert. Derzeit befindet sich die Softwareversion im Beta-Testing und Apple hat gestern die zweite Vorabversion zum Download bereitgestellt. Wir listen auf, welche Änderungen es gibt.

Neue Emojis: Mit dabei sind neue Emojis, unter anderem ein Fingerabdruck, ein Baum ohne Blätter, ein Radieschen, eine Schaufel und eine Harfe.

Priorisierte Mitteilungen: In Beta 1 hat Apple die Funktion eingeführt und in Beta 2 kann man jetzt für jede App einzeln einstellen, ob priorisierte Mitteilungen genutzt werden sollen. Apple Intelligence findet heraus, welche Mitteilungen besonders wichtig sind und stellt sie in einem gesonderten Bereich dar.

Vision Pro App: Wenn man Apple Vision Pro im Einsatz hat, wird automatisch mit der neusten Beta-Version die Vision Pro App auf dem iPhone installiert. Mit ihr kann man zum Beispiel Apps auf dem Headset installieren, ohne dieses aufsetzen zu müssen.

Kontrollzentrum: Im Kontrollzentrum gibt es jetzt einen Abschnitt für Apple Intelligence, der unter anderem die Kürzel „Mit Siri sprechen“ oder „An Siri schreiben“ beinhaltet.

Visual Intelligence: Sowohl das iPhone 16e als auch das iPhone 15 Pro Max können Visual Intelligence über die Actiontaste aktivieren.

App Store: Wenn man eine App aus dem Store herunterlädt, kann man den Download jetzt pausieren und später fortsetzen.

Kurzbefehle: Apple hat neue Optionen für Apple-eigene Apps hinzugefügt. Unter anderem kann man in Maps „belebte Straßen meiden“ oder „Mautgebühren meiden“ mit einbeziehen. Die Apps Karten, Safari, Erinnerungen, Kalender, Apple TV, Bücher, Notizen, Sprachmemos und Wetter haben neue Kurzbefehle-Optionen erhalten.

Fotos: Im Abschnitt „Zuletzt gelöscht“ gibt es jetzt die Optionen „Alle Fotos löschen“ und „Alle Fotos wiederherstellen“.

Wallet: In der Wallet-App gibt es ein neues Menü, das Bestellungen, Einstellungen sowie Abonnements und Zahlungen enthält.

iPhone-Support: iOS 18.4 Beta 2 kann jetzt auch auf dem iPhone 16e installiert werden. Zudem ist die zweite Beta wieder mit dem iPhone 12 kompatibel. Beta 1 hatte Apple zurückgezogen, da es Probleme gab.