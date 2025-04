iOS 18.4: So öffnet ihr den iMessage-Chat mit eurer liebsten Person vom Sperrbildschirm aus

Seit iOS 18 könnt ihr ja die beiden Icons in den unteren Bildschirmecken eures Sperrbildschirms euren Wünschen entsprechend anpassen. Mit iOS 18.4 hat Apple nun eine neue Kurzbefehl-Aktion hinzugefügt, die es euch ermöglicht, einen speziellen Chat in der Nachrichten-App direkt zu öffnen. Damit seid ihr nun unter anderem in der Lage, einen Chat mit einer Person, die euch wichtig ist, direkt vom Sperrbildschirm aus zu öffnen. Hier lest ihr, wie das geht.

Der neue Kurzbefehl dürfte für alle interessant sein, die häufig über die Nachrichten-App kommunizieren und die schnellen Zugriff auf den Chat mit einer bestimmten Person wünschen, etwa dem eigenen Partner oder einer Freundin. Da ihr dank des Shortcuts direkt in die spezifische Unterhaltung springt, werdet ihr außerdem nicht von den anderen Nachrichten oder Chatverläufen abgelenkt, die ihr beim Öffnen der Nachrichten-App normalerweise seht.

So richtet ihr den Kurzbefehl ein

Um den gewünschten Chat vom Sperrbildschirm aus zu öffnen, müsst ihr zunächst den dazugehörigen Kurzbefehl anlegen.

Öffnet dazu die Kurzbefehle-App auf dem iPhone. Tippt auf den „+“-Button in der oberen rechten Ecke der App Tippt dann „Konversation öffnen“ in die Suchleiste ein und wählt dann die Aktion in den Suchergebnissen aus Tippt auf das in Blau unterlegte „Konversation“ und wählt dann den gewünschten Chat aus Tippt anschließend auf „Fertig“

Damit ist der Shortcut eingerichtet. Um diesen dem Sperrbildschirm hinzufügen, befolgt einfach folgende Schritte:

Sperrt euer iPhone und haltet dann einen Punkt auf dem Sperrbildschirm länger gedrückt. Wählt dann aus euren bisher kreierten Sperrbildschirmen jenen aus, den ihr bearbeiten wollt und tippt auf „Anpassen“. Tippt dann auf den Sperrbildschirm Um eines der bisher hinterlegten Icons zu entfernen, tippt dort auf auf das Minus-Symbol Tippt dann auf das Plus-Symbol, das an der Stelle des entfernten Icons erscheint und tippt dann auf „Kurzbefehle“ Tippt dann auf „Auswählen“ und wählt den gewünschten Kurzbefehl aus dem Menü aus Tippt im Sperrbildschirm dann auf „Fertig“ und schon ist der Kurzbefehl hinterlegt.

Der neue Kurzbefehl lässt sich aber nicht nur auf dem Sperrbildschirm einfügen. Ihr könnt ihr auch auf eurem Home-Bildschirm ablegen oder ihn dem Kontrollzentrum hinzufügen.