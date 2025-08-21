Apple veröffentlicht wichtiges Update für iPhone, iPad und Mac

Gestern Abend hat Apple seinen verschiedenen Plattformen ein Update spendiert und iOS 18.6.2 für das iPhone, macOS Sequoia 15.6.2 für den Mac und iPadOS 18.6.2 für das iPad veröffentlicht. Neue Features gibt es mit dem wohl letzten Update vor iOS 26 & Co nicht, dafür wurde aber eine Sicherheitslücke geschlossen. Worum genau geht es?

Es dreht sich um eine Lücke in ImageIO. das Framework stellt APIs bereit, um Bilder zu laden, zu speichern, zu konvertieren und zu verarbeiten – unabhängig vom konkreten Dateiformat. Die Schwachstelle konnte beim Verarbeiten manipulierter Bilddateien zu Speicherbeschädigungen führen und stellt damit ein potenzielles Einfallstor für Angriffe dar. Apple zufolge wurde die Lücke bereits in Attacken gegen gezielt ausgewählte Personen ausgenutzt.

Die Ursache lag in einem Out-of-Bounds-Write-Fehler, den Apple durch verbesserte Grenzprüfungen im Speicher behoben hat. Auch wenn die Gefahr für den Einzelnen vielleicht nicht so groß ist, solltet ihr die Updates auf iOS 18.6.2, macOS Sequoia 15.6.2 und iPadOS 18.6.2 zeitnah installieren.