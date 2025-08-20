JBL: Neue Produkte aus dem Gaming- und OpenSound-Bereich vorgestellt

Wer gerne Videogames spielt und dabei komplett im Spiel versinken möchte, hat häufig auch ein passendes Gaming-Headset in der Nähe liegen. Oft mit einem zusätzlichen Mikrofon-Bügel ausgestattet, lässt es sich so auch beim Zocken mit anderen Spielern und Spielerinnen unterhalten – beispielsweise, um die Taktik in Strategiespielen zu besprechen.

Auch der hier wohlbekannte Audio-Hersteller JBL ist mit einigen Produkten im Gaming-Bereich vertreten und hat jetzt passend zur ab heute stattfindenden gamescom 2025 in Köln (20. bis 24. August 2025) gleich drei neue OverEar-Gaming-Headsets aus der Quantum-Serie vorgestellt. Neben dem Flaggschiff-Modell JBL Quantum 950 und dem Quantum 650 gibt es auch noch das Quantum 250-Headset. „Sie liefern professionelle Audiotechnologie für Spieler aller Erfahrungsstufen“, heißt es von JBL dazu.

Beim JBL Quantum 950 kommen ganz neue dynamische 50 mm-Karbon-Treiber für hochauflösenden Sound und eine geringe Verzerrung zum Einsatz, zudem wird das neue Headset von der neuen JBL QuantumENGINE angetrieben. Damit bietet das Quantum 950 auch JBL Quantum Spatial Sound, 3D-Head-Tracking und eine aktive Geräuschunterdrückung, so dass es sich komplett in die Spielwelt eintauchen lässt.

Zu den weiteren Features des JBL Quantum 950 gehören ein leichtes Design samt neuem atmungsaktiven Hammock-Kopfband und weichen Ohrpolstern aus Memoryschaum. Das integrierte Mikrofon wurde von einem 4-mm- auf ein 6-mm-Kardioid-Boom-Mikrofon aufgerüstet, um bessere Sprachverständlichkeit und Teamkommunikation zu bieten. Eine KI-Rauschunterdrückung lässt nur die wichtigen Details durch und eliminiert störende Hintergrundgeräusche.

Hot-Swap-Doppelakku-System für kontinuierliche Nutzung

Ein Hot-Swap-Doppel-Akkusystem des Headsets ermöglicht es, schnell einen Akkutausch vorzunehmen, diesen über die Basisstation aufzuladen und direkt weiterspielen zu können. Gewählt werden kann zwischen drahtloser 2,4-GHz-Verbindung mit geringer Latenz, Bluetooth 5.3 oder kabelgebundener Verbindung: So lässt es sich sowohl auf Konsolen, PCs oder auch mobil auf iPhones und iPads spielen.

Die neuen Headsets sind in Schwarz oder Weiß erhältlich und bieten violette und orangefarbene Akzente und eine dynamische RGB-Beleuchtung mit der Basisstation. Das modulare Design des Quantum 950 bedeutet, dass alle Komponenten, vom Mikrofon über die Halterung bis hin zu Kabeln und Polstern, austauschbar sind.

Wer nicht direkt das Flaggschiff-Headset benötigt, findet mit dem JBL Quantum 650 und dem Quantum 250 zwei weitere Neuheiten des Herstellers. Statt veranschlagter 349,99 Euro für das Quantum 950 reiht sich das Quantum 650 bei 149,99 Euro ein, das Quantum 250 kostet lediglich 59,99 Euro. Letzteres Modell ist bereits im JBL-Webshop verfügbar. Das JBL Quantum 650 bietet viele der Funktionen des Flaggschiff-Modells, darunter JBL Quantum Spatial Sound, die neuen 50-mm-Carbon-Dynamiktreiber und Hot-Swap-fähige Akkus, in einem erschwinglicheren Paket. Es unterstützt zudem die gleiche flexible Konnektivität: 2,4-GHz-Funk, Bluetooth 5.3 und Kabel, so dass es sich auf jeder Plattform spielen lässt.

Für Plug-and-Play-Einfachheit bietet das JBL Quantum 250 eine rein kabelgebundene Leistung für PC, Mac, Konsole und Mobilgeräte. Es ist leicht und verfügt über das gleiche modulare Design und die gleichen 50-mm-Präzisionstreiber, die auch in den anderen beiden JBL Quantum-Modellen enthalten sind. Damit eignet sich das Quantum 250 perfekt für tägliches Gaming, Streaming oder Telefonate.

Auch neu: Open-Ear-Modelle Soundgear CLIPS und Sense PRO

Neben den drei neuen Gaming-Headsets hat JBL zugleich auch zwei Open-Ear-Kopfhörer präsentiert: Die Modelle JBL Soundgear CLIPS sowie die JBL Sense PRO. Der Soundgear CLIPS orientiert sich am aktuellen Trend, halbrunde Clips auf die äußere Ohrmuschel aufzustecken und einen offenen Sound, bei der die Umgebung jederzeit wahrgenommen werden kann, zu genießen. Die Soundgear CLIPS stehen in insgesamt fünf Farben zur Verfügung, setzen auf eine SonicArc-Form, ein Bass Boost-Feature sowie vier integrierte Mikrofone und bieten eine insgesamt 32-stündige Akkulaufzeit über das mitgelieferte Ladecase. Die JBL Soundgear CLIPS werden ab Oktober 2025 in den Farben Copper Ghost, Black Ghost, White Ghost, Blue Ghost und Purple Ghost für 129,99 Euro erhältlich sein.

Ebenfalls in fünf Farben sollen auch die neuen JBL Sense PRO verfügbar gemacht werden. Die Open-Ear-Kopfhörer sind für Hi-Res Audio mit LDAC zertifiziert, setzen auf 16,2-mm Karbon-Dynamiktreiber und einen adaptiven Bass Boost-Algorithmus. Weiterhin gibt es vier Mikrofone samt KI-basierter Geräuschreduzierung, eine bis zu 38-stündige Akkulaufzeit über das Ladecase, Bluetooth 5.4, eine Auracast-Unterstützung und eine Wasserdichtigkeit nach IP54. Die JBL Sense PRO werden in fünf Farben ab Oktober 2025 erhältlich sein: Grau, Blau, Violett, Weiß und Schwarz für jeweils 179,99 Euro. Alle neuen Produkte werden auf der JBL-Website bestellbar sein.