iPhone 17: Das sind die neuen Funktionsgewebe-Cases von Apple

Aus FineWoven wird TechWoven

Fabian1 Kommentar zu iPhone 17: Das sind die neuen Funktionsgewebe-Cases von Apple

Die Farben des neuen TechWove Case von Apple

In vermutlich weniger als einem Monat werden wir die neue iPhone-Generation in den Händen halten. Passend dazu wird Apple auch neue Schutzhüllen in den Handel bringen – und dabei erneut auf ein neues Material setzen. In einem neuen Leak ist jetzt ein TechWoven-Material aufgetaucht, das ihr auch auf den Bildern hier im Artikel sehen könnt.

Nachdem das FineWoven-Material vor einigen Jahren für größere Probleme gesorgt hat, denn es war nicht unbedingt beständig, wagt Apple jetzt einen neuen Versuch.


„TechWoven verbindet die Stärke eines technischen Gewebes mit einer hochwertigen Ästhetik“, schreibt der Leaker Majin Bu. „Seine raffinierte und dennoch robuste Textur wurde entwickelt, um Schutz vor Stößen, Kratzern und täglicher Abnutzung zu bieten sowie einen eleganten, minimalistischen Look zu erzielen.“

Bei TechWoven handelt es sich um Funktionsgewebe

TechWoven wird laut den ersten Verpackungsbildern auf Deutsch „Funktionsgewebe“ genannt. Es wird für alle iPhone 17 Modelle in den folgenden fünf Farben erhältlich sein: Schwarz, Braun, Blau, Grün und Lila. Neben der zu erwartenden Unterstützung für MagSafe werden die Cases auch zwei kleine Ösen bieten, um eine Trageschlaufe zu befestigen. Ebenso sollen die Schutzhüllen einen besonders guten Grip bieten, damit das iPhone nicht so leicht aus der Hand rutscht.

Mehr Informationen werden wir wohl am 9. September erhalten, an diesem Datum soll Apple die neue iPhone-Generation vorstellen. Offiziell bestätigt ist dieser Termin allerdings noch nicht. Der Verkaufsstart dürfte dann wenige Tage später erfolgen, wobei Apple das Zubehör üblicherweise schon ein paar Tage vor dem iPhone selbst verschickt. Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich das neue Material anfühlen wird – immerhin gehöre ich seit jeher zum Team „Schutzhülle“, auch wenn ich der Meinung bin, dass sich ein nacktes iPhone einfach wunderbar anfühlt.

Anzeige

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr rund um das iPhone

Kommentare 1 Antwort

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de