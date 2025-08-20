Facebook und Instagram: Neue KI-basierte Übersetzung für Content Creators

Dass Meta die Funktionen der hauseigenen KI namens Meta AI weiter promoten will, dürfte mittlerweile kein großes Geheimnis mehr sein. Nun hat man bekanntgegeben, dass es in den eigenen Netzwerken Facebook (App Store-Link) und Instagram (App Store-Link) ein neues KI-basiertes Übersetzungswerkzeug für Content Creators geben wird (via 9to5Mac).

Meta will die eigene KI Meta AI dafür verwenden, um Videos auf den beiden Plattformen automatisch in andere Sprachen zu übersetzen. Dabei soll auch eine Lippensynchronisation und das Klonen der Stimme unterstützt werden, um sowohl den Tonfall als auch die Ausdrucksweise der erstellenden Person beizubehalten.

Aktuell gibt es für deutsche Content Creators allerdings noch einen kleinen Haken: Die KI-Übersetzung per Meta AI unterstützt bislang nur Zwei-Wege-Übersetzungen zwischen Englisch und Spanisch. Meta hat aber bereits mitgeteilt, dass „in Zukunft weitere Sprachen hinzukommen werden“. Ein genaues Zeitfenster, beispielsweise für eine deutsch-englische Übersetzung, nannte das Unternehmen bisher nicht.

Mit dem KI-basierten Dubbing-Tool können Videoersteller und -erstellerinnen die eigenen Reels automatisch in eine andere Sprache übersetzen und synchronisieren lassen. Wer sich dann das Video anschaut, bekommt selbiges in der bevorzugten Sprache übersetzt und zugleich einen Hinweis geliefert, dass das Video mit Meta AI übersetzt worden ist.

Mindestens 1.000 Follower bei Facebook zur Nutzung erforderlich

Das Übersetzungs-Tool soll laut Meta alle Instagram-User mit einem öffentlichen Profil sowie Facebook-Creators mit mehr als 1.000 Followern für die Nutzung des neuen Tools berechtigen. Darüber hinaus muss natürlich auch die zugrundeliegende Technologie Meta AI in dem jeweiligen Land zur Verfügung stehen – was bislang aufgrund der Datenschutzbestimmungen in der Europäischen Union nicht der Fall ist.

Meta erklärt, dass man nach dem Abschluss eines gestarteten Übersetzungs-, bzw. Lippensynchronisations-Prozesses entsprechend benachrichtigt werde. Dann kann die Übersetzung durch die KI abschließend überprüft und genehmigt, oder auch die Lippensynchronisation entfernt sowie die gesamte Übersetzung gelöscht werden. Zudem lassen sich mögliche Übersetzungsfehler an Meta melden. Wann Meta AI in der EU erscheinen sowie Übersetzungen aus dem Deutschen in andere Sprachen möglich sein werden, ist noch nicht bekannt.