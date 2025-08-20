BeachNow: Strandkorb einfach per App buchen und öffnen

Heute bin ich den ersten Tag wieder für euch an der Tastatur unterwegs, frisch zurück aus dem Urlaub. Wir waren mal wieder in Büsum an der Nordsee und haben dort natürlich auch einen Strandkorb gemietet. Das Wetter war perfekt und die Kinder hatten jede Menge Buddel- und Wasserspaß in der Familienlagune. Dort haben wir in diesem Jahr eine ganz neue Erfahrung gemacht: Die Strandkörbe in Büsum sind mit einem smarten Vorhängeschloss ausgestattet.

Möglich gemacht wird das durch den Anbieter BeachNow (App Store-Link) mit der gleichnamigen App für das iPhone und auch Android-Smartphones. Die bisherige manuelle Buchung eines Strandkorbs entfällt damit komplett, sie ist aber weiterhin vor Ort möglich. Wer den klassischen Weg bevorzugt, erhält einen kleinen Chip, um das smarte Schloss am Strandkorb einfach öffnen zu können.

Wir haben uns im Urlaub natürlich für die smarte Variante entschieden, die aus meiner Sicht etliche Vorteile hat. Zunächst einmal kann man direkt in BeachNow alle verfügbaren Strandkörbe sehen. Die App zeigt dabei nicht nur alle Strandkörbe für den kompletten verfügbaren Zeitraum an, sondern auch Teilbelegungen. Zudem sieht man direkt auf der Karte, in welcher Reihe und an welcher Stelle der Strandkorb steht. Das hat die Auswahl sehr erleichtert.

Nach einer kurzen Registrierung, die direkt über Login-with-Apple möglich ist, können einer oder mehrere Strandkörbe direkt über BeachNow gebucht werden und sind dann unmittelbar verfügbar. Die digitale Bezahlung erfolgt per SEPA-Lastschrift, Überweisung, Kreditkarte, Sofortüberweisung, Paypal, Klarna, Apple Pay oder Google Pay, hier hat man also die Qual der Wahl.

Strandkorb-Buchung per BeachNow kann einfach mit anderen Personen geteilt werden

Sobald die Buchung auf dem Smartphone gelandet ist, funktioniert sie auch offline. In Bluetooth-Reichweite muss man nur noch kurz auf das Schloss drücken und kann nach erfolgreicher Verbindung direkt in der App den Öffnungsvorgang starten. Abends muss man das Schloss dann nur noch schließen, damit es automatisch verriegelt.

Ein riesiger Vorteil dieser smarten Lösung: Man hat nicht nur einen physischen Schlüssel oder Chip, sondern kann die Buchung einfach per Link oder QR-Code mit anderen Personen teilen. Wir waren mit Freunden im Urlaub, die den Strandkorb morgens so einfach selbst öffnen konnten, obwohl ich noch nicht da war. Das hat wirklich klasse und vor allem zuverlässig funktioniert.

Die mit den smarten BeachNow-Schlössern ausgestatteten Strandkörbe findet ihr nicht nur in Büsum, sondern auch an folgenden Orten:

Büsum

Eckernförde

Flensburger Förde

Föhr

Hohwacht

Juist

Ostseefjord Schlei

Rügen

Sankt Peter-Ording

Schönberg

Schwedeneck

Usedom

Falls ihr demnächst mal an einem dieser Orte Urlaub macht und einen Strandkorb mieten wollt, dann schaut euch BeachNow auf jeden Fall an.