Pixelsnap: Google kopiert Apples MagSafe-Technik

Gestern Abend hat Google neue Smartphones vorgestellt, auf die wir im Laufe des Tages noch einen Blick werfen werden. Die neue Pixel 10 Serie bietet dabei ein Feature, das wir in der Apple-Welt seit Jahren kennen. Es wurde MagSafe integriert. Natürlich nicht unter dem aus der Apple-Welt bekannten Namen, die Technik ist aber identisch.

Wir klären kurz auf: MagSafe ist identisch mit dem daraus resultierenden Branchenstandard Qi2. Genau dieses Qi2 hat Google nun in seine Smartphones integriert und nennt es Pixelsnap. Magnetisch andockendes Zubehör, das dank drahtloser Ladetechnik auch zum Aufladen genutzt werden kann.

Zusammen mit dem Pixel 10 hat Google auch eine neue Reihe an Pixelsnap-Zubehör vorgestellt. Dazu gehören ein Ladepuck, verschiedene Ständer und weitere Gadgets. Technisch gesehen handelt es sich um Qi2-Zubehör, was bedeutet: Sie sind nicht nur mit Pixel-Smartphones, sondern auch mit iPhones kompatibel. Andersherum funktioniert natürlich auch MagSafe-Zubehör mit der Pixel-Serie von Google.

Am Ende profitieren wir davon alle. Je mehr Smartphones künftig den Qi2-Standard unterstützen, desto größer wird das Angebot an passenden Accessoires werden. Immerhin können Zubehör-Hersteller damit zukünftig nicht nur iPhone-User erreichen, sondern auch Nutzer von anderen Geräten. Am Ende profitieren auch wir in der Apple-Welt davon – durch mehr Auswahl und vielfältigeres Zubehör. Durch mehr Konkurrenzkampf bei den Herstellern, günstigere Preise und innovativere Produkte.

Wird Samsung der nächste große Mitspieler?

Der nächste große Hersteller mit MagSafe, Pixelsnap oder eben einer ganz eigenen Bezeichnung für Qi2 könnte Samsung sein. Das kommende Samsung Galaxy S26 soll neben der drahtlosen Ladefunktion auch über den notwendigen Magnetring verfügen. Hier ist aber noch etwas Geduld gefragt, die Vorstellung der neuen Serie wird bei Samsung erst für Anfang 2026 erwartet.

Abgesehen von den iPhones und der Google Pixel 10 Serie bietet bisher nur das HMD Skyline eine vollständige Unterstützung von Qi2 inklusive Magnetfunktion.