Ankers neuer Prime Charger wird Qi2.2 mit 25 Watt unterstützen

Auf Amazon ist in dieser Woche ein neues Ladegerät von Anker mit dem Namen „MagGo AirCool Kabellose Ladestation Schwarz“ aufgetaucht, das 199,99 Euro kosten soll und ab dem 25. September erhältlich sein wird. Auf der Produktseite gibt es noch nicht viele Informationen und auch das gezeigte Bild ist definitiv noch nicht korrekt, denn es zeigt eine bereits länger erhältliche, weiße Ladestation. Gut versteckt finden wir allerdings auch noch die Modellnummer A25X7.

Und genau diese Modellnummer führt uns über eine Websuche zum Wireless Power Consortium, das für die drahtlosen Ladestandards verantwortlich ist. Dort finden wir zumindest ein paar weitere Informationen zum kommenden Anker Prime Wireless Charger, der vermutlich im September auf den Markt kommen wird.

So können wir herausfinden, dass der Charger über ein klassisches Design verfügt: Eine magnetische Ladefläche für das iPhone und einen integrierten Ladepuck für die Apple Watch. Auf der Grundplatte der Ladestation ist zudem eine Ablage für drahtlose Kopfhörer zu erkennen, immerhin ist es ja auch ein 3-in-1-Produkt. Und wer genau hinsieht, der erkennt sogar ein kleines Display im Standfuß, das die aktuelle Ladeleistung der drei Ladeflächen anzeigt.

Anker Prime Wireless Charger bekommt eine App-Anbindung

Was wir ebenfalls schon wissen: Es wird Qi2.2 unterstützt, denn die maximale Ladeleistung beträgt 25 Watt. Qi2 schafft es bisher nur auf 15 Watt. Zudem kann man davon ausgehen, dass auch der Preis im höheren Segment angesiedelt sein wird – denn die Prime-Serie ist für Ankers Top-Produkte gedacht. Es könnte also tatsächlich in die Richtung der 199,99 Euro gehen, die bereits auf der Platzhalter-Seite bei Amazon angegeben sind.

Ein paar weitere Details zur Ladestation hat bereits der AnkerInsider geteilt. So soll es mit Boost, Ice und Sleep verschiedene Lademodi geben. Auch eine Uhrzeit-Anzeige auf dem Display und eine Bluetooth-Anbindung gehören beim neuen Anker Prime Wireless Charger wohl dazu.