Nur noch USB-C: Ugreen 65 Watt Netzteil aktuell besonders günstig

Ich habe euch ja schon einige Produkte von Ugreen vorgestellt. Unter anderem habe ich in meinem Rucksack immer ein 100 Watt Netzteil von Ugreen mit USB-C und USB-A dabei – auch jetzt. Ich sitze nämlich gerade im Zug Richtung München und lade mein MacBook Pro auf. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt den USB-A-Anschluss verwendet habe. All meine Geräte sind auf USB-C umgestellt, was einfach ungemein komfortabel ist.

Als Empfehlung möchte ich heute auf das Ugreen Nexode Netzteil aufmerksam machen, das mit 65 Watt zwar etwas weniger Power hat, dafür aber nur mit USB-C daher kommt. Es gibt drei USB-C-Ports und an einem einzigen Anschluss könnt ihr zum Beispiel ein MacBook mit 65 Watt aufladen. Ein MacBook Pro verträgt sogar mehr Leistung, aber wir wissen ja alle, dass langsameres Laden für Akkus besser ist.

Für iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch und Co. reichen ohnehin bis zu 30 Watt völlig aus. Möchte man zwei Geräte gleichzeitig aufladen, gibt es 45 Watt und 20 Watt und beides Mal mit Power Delivery. Hängen drei Geräte am Netzteil, wird eines mit 45 Watt versorgt, während die anderen beiden sich 15 Watt teilen müssen.

Klein, kompakt, leistungsstark

Da hier die GaN-Technologie zum Einsatz kommt, ist das Netzteil nicht nur sehr effizient, sondern zugleich auch kompakt. Es misst nur 6,1 x 4 x 3,1 Zentimeter und passt damit sogar in die Hosentasche.

Ich persönlich habe noch keinen Grund gesehen mein aktuelles Netzteil in Rente zu schicken. Mehr als zwei Geräte lade ich selten gleichzeitig, daher kann ich den USB-A-Anschluss einfach links liegen lassen. Wer eine Neuanschaffung plant und ohnehin all seine Geräte auf USB-C umgestellt hat, macht mit dem Ugreen Nexode Ladegeräte einen guten Fang.

Jetzt im Angebot kaufen

Statt vormals 39,99 Euro kostet das Netzteil nur noch 22,99 Euro. Und solltet ihr noch einen weiteren Ugreen-Artikel kaufen, könnt ihr sogar noch einmal 5 Prozent mehr sparen – die Infos dazu findet ihr auf der Produktseite.

Angebot UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil mit 3X USB-C-Port Schnellladegerät... Ultimatives USB-C Design: Mit 3 USB-C Ports bietet dir unser Ladegerät eine zukunftssichere und einheitliche Ladeerfahrung. Lade mehrere Geräte...

Entfessle deine Ladepower: Erlebe blitzschnelles Laden von 65W beim einzelnen USB-C-Port. Unser 65W USB C Netzteil kann dein MacBook Air M2 in nur 30...