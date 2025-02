Mac mini mit M4-Chip erstmals generalüberholt direkt bei Apple kaufen

Apple bietet im eigenen Refurbished Store jetzt auch den Mac mini mit M4-Chip ab 589 Euro an – und damit mindestens 110 Euro günstiger. Dafür bekommt ihr den Mac mini in der Basisausstattung mit M4, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 256 GB SSD und 16 GB RAM.

Darüber hinaus findet ihr auch weitere Konfigurationen, unter anderem ist der Mac mini mit M4 Pro Chip bis zu 250 Euro günstiger zu bekommen. Klickt euch gerne in den Refurbished Store und prüft, ob euer bevorzugtes Modell gelistet wird. Da es sich um Einzelstücke handelt: Wenn weg, dann weg.

Was ist ein Refurbished Mac?

Äußerlich sind Refurbished Geräte nicht von Neuware zu unterscheiden, auch die einjährige Apple-Garantie ist natürlich mit dabei. Verzichten müsst ihr nur auf die Originalverpackung, stattdessen gibt es einen einfachen braunen Karton. So will Apple verhindern, dass günstige Refurbished Geräte als Neuware weiterverkauft werden.

Mac mini wurde im Oktober 2024 vorgestellt

Auch wir arbeiten mit dem Mac mini und haben uns letztes Jahr für ein Upgrade entschieden, was wir bis heute nicht bereut haben. Bei mir werkelt der Mac mini mit M4 Pro auf dem Schreibtisch und er ist noch nie an seine Grenzen gekommen. Alles läuft butterweich, auch beim Videoschnitt und bei der Fotobearbeitung gibt es weder Ruckler noch Performance-Probleme. In unserem Hands-On könnt ihr noch einmal nachlesen, warum uns der Mac mini so begeistert.

