Apple Watch: Gerüchte sagen visionOS-inspiriertes Design und Support für Apple Intelligence voraus

Die nächste Version von watchOS könnte ein umfassendes Redesign im Stil von visionOS erhalten – ähnlich den optischen Neuerungen, die für iOS 19 und macOS 16 erwartet werden. Das berichtet die Website The Verifier.

Demnach soll watchOS künftig Elemente des visionOS-Designs übernehmen, darunter ein mutigerer, leicht transparenter Look sowie eine schwebende, moderne Ästhetik. Bedienelemente wie Schaltflächen, Menüs und Icons sollen überarbeitet werden. Außerdem arbeite Apple an verschiedenen Ideen für einen neugestalteten Startbildschirm. Wann genau diese Änderungen eingeführt werden, ist noch unklar – laut The Verifier befinden sich viele Funktionen noch in der Entwicklung.

Apple Intelligence für die Apple Watch

Die Website berichtet zudem, dass Apple Intelligence künftig auch auf dem Apple TV und der Apple Watch Ultra verfügbar sein soll. Insbesondere die Apple Watch Ultra soll einen exklusiven neuen Chip erhalten, der ihr den Zugriff auf die KI-Funktionen ermöglicht. Diese Behauptung ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da Apple laut bisherigen Ankündigungen Apple Intelligence möglichst breit über verschiedene Geräte hinweg anbieten möchte – ohne sich ausschließlich auf Premium-Modelle zu beschränken.

Bislang ist das neueste Einstiegs-iPad das einzige aktuelle Apple-Gerät, das Apple Intelligence nicht unterstützt. Sogar das Mittelklasse-Modell iPhone 16e ist mit der neuen KI-Plattform kompatibel. Angeblich soll die Apple Watch Ultra den Anfang machen und erst ein Jahr später sollen auch andere Apple Watch-Modelle in den Genuss von Apple Intelligence kommen.

Allerdings wirft diese Prognose Fragen auf: Aktuelle Apple Watch-Modelle verfügen über lediglich 1 GB RAM, während Apple Intelligence mindestens 8 GB voraussetzt – was die Glaubwürdigkeit dieser Behauptungen weiter schmälert.

Laut The Verifier soll Apple Intelligence auf der Watch Funktionen wie Benachrichtigungszusammenfassungen, das Erstellen von Genmoji und ein „neues Siri“ ermöglichen, das das Nutzerverhalten analysiert und Daten aus sportlichen Aktivitäten, medizinischer Überwachung, Schlaftracking, Herzfrequenz und weiteren Quellen intelligent verarbeitet.

Zweifel an der Quelle

Es sei angemerkt, dass The Verifier nicht für seine zuverlässige Trefferquote bekannt ist. Im vergangenen Jahr sagte die Seite ein visionOS-Redesign für iOS 18 voraus – was sich nicht bewahrheitete. Auch andere Vorhersagen, etwa zur Einführung von Touch ID für die Apple Watch, einem Kindermodus für Apple TV, neuen Apple Pencil-Versionen oder Änderungen an der Geräteunterstützung in iOS, trafen nicht ein.