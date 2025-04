Unsere Artikel dank Wisch-Funktion jetzt noch komfortabler lesen

Wir mussten noch ein paar Bugs eliminieren, nun sollte aber hoffentlich alles rund laufen. Im App Store steht ab sofort Version 9.1.4 unserer kostenlosen News-App mit einer spannenden Neuerung zum Download bereit. Ihr könnt jetzt ganz einfach zum nächsten oder vorherigen Artikel gelangen, ohne vorher zurück zur Startseite zu müssen. So könnt ihr noch mehr und noch schneller lesen.

Und so einfach geht es nach der Installation des Updates: Wenn ihr nach dem Öffnen eines Artikels von der Mitte des Bildschirms nach links und rechts wischt, gelangt ihr direkt zum vorherigen oder nächsten Artikel. Auf dem iPhone könnt ihr weiterhin vom linken Bildschirmrand nach rechts wischen, um zurück zur Übersicht zu gelangen.

Wir finden das Feature richtig toll, es spart Zeit und ihr könnt noch mehr News lesen. Quasi eine Win-Win-Situation für alle, oder etwa nicht? Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn euch die neue Funktion gefällt und ihr das Update im App Store hoffentlich positiv bewertet.

Wir wissen, dass ihr noch einige weitere Wünsche habt, etwa Push-Mitteilungen bei Antworten auf Kommentare oder ein Favoriten-Icon in der Kompaktansicht. Das sind alles Punkte, die noch auf unserer Todo-Liste stehen. Da wir unserer App von einem externen Dienstleister entwickeln lassen, sind aber selbst kleinere Updates mit nicht ganz unerheblichen Kosten verbunden. Zudem müssen wir uns in Sachen Zeitplanung auch ein wenig nach unserem Partner richten. Es geht also nicht mal eben einfach so.