Aqara: Verbessertes Nutzererlebnis durch erweiterte Matter-Kompatibilität

Der Hersteller von Smart Home-Produkten, Aqara, hat bekanntgegeben, dass man einen bedeutenden Fortschritt in der Einführung des Matter-Standards erlangt habe. Die Aqara Home-Plattform ist nun in der Lage, mehr als 50 verschiedene Arten von Matter-fähigen Geräten zu integrieren, was es deutlich vereinfacht, vernetzte Heimgeräte auf einer zentralen Plattform zu verwalten und zu automatisieren. Darüber hinaus ist die Funktion Advanced Matter Bridging, die ursprünglich mit dem Hub M3 eingeführt wurde, jetzt auf allen Aqara Matter-Controllern und -Bridges verfügbar. Mit dieser Funktion können User die erweiterten Funktionen von Aqara-Geräten nahtlos mit Matter-Plattformen von Drittanbietern verbinden.

Als früher Unterstützer des branchenweit einheitlichen Matter-Standards hat Aqara die Matter-Kompatibilität in das eigene Portfolio integriert, einschließlich der klassischen Zigbee-Produkte. Um die Konnektivität zwischen Thread-fähigen Geräten weiter zu verbessern, hat Aqara nun die eigenen Thread Border Router so optimiert, dass sie die gemeinsame Nutzung von Thread-Netzwerken unterstützen und sich mit bestehenden Thread-Netzwerken aus anderen Ökosystemen verbinden können.

Darüber hinaus werden die Thread Border Router von Aqara um die Fähigkeit erweitert, über verschiedene lokale Netzwerke (LANs) hinweg zu kommunizieren. Dieser Ansatz soll die Robustheit und Zuverlässigkeit des Smart Home-Erlebnisses erheblich verbessern.

Neu auf allen Controllern und Bridges: Advanced Matter Bridging

Um den Nutzern und Nutzerinnen noch mehr Flexibilität zu bieten, hat das Unternehmen mit dem Hub M3 eine neue Funktion – Advanced Matter Bridging – eingeführt. Das Feature wurde entwickelt, um die Eigenschaften und Funktionalitäten von Aqara mit Matter-Plattformen von Drittanbietern zu verbinden. Sie ermöglicht es, benutzerdefinierte Szenen und Signale – die in der Aqara Home App erstellt werden – in virtuelle Steckdosen und Belegungssensoren umzuwandeln, die dann über Matter mit anderen Plattformen synchronisiert werden können.

Mit dieser Funktion lassen sich fortschrittliche Gerätefunktionen verbinden, die bisher nur im Aqara-Ökosystem verfügbar waren, darunter die geräteinterne KI-Erkennung in Aqara-Kameras und die Sturzerkennung in der FP2. Darüber hinaus können die User erweiterte Funktionen der Aqara-Automatisierungs-Engine überbrücken, beispielsweise die Stromautomatisierung, die verschiedene Automatisierungen auf der Grundlage des Echtzeit-Stromverbrauchs eines Geräts auslösen kann.

Die Advanced Matter Bridging-Funktion ist für alle bestehenden und kommenden Aqara Matter-Controller verfügbar, darunter der Hub M3, der Camera Hub G5 Pro, der Hub M100 und der Doorbell Camera Hub G410 sowie ältere Matter Bridges wie der Hub M2, Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1 und Camera Hub G3. Dies ermöglicht es mehr Nutzern und Nutzerinnen, die Möglichkeiten ihres Smart Homes zu maximieren, unabhängig von der gewählten Matter-Plattform. Das neue Feature ist für alle aktuellen Matter-Controller und -Bridges von Aqara bis zur Firmware-Version 4.3.4 verfügbar. Um auf diese Funktion zuzugreifen, ist Aqara Home Version 5.1.4 oder neuer erforderlich.

Erweiterte Geräte-Integration per Matter

Mit der Veröffentlichung des ersten Matter-Controllers, dem Hub M3, öffnete Aqara die Aqara Home-Plattform und ihre Automatisierungs-Engine für die Integration von Matter-Geräten von Drittanbietern und ermöglichte so eine flexible Heimautomatisierung. Nun verstehen sich noch mehr Aqara-Geräte mit dem Matter-Standard, so dass die Plattform auf rund 50 unterstützte Produktarten kommt. Zu den neuen Matter-Gerätetypen, die von Aqara Home unterstützt werden, gehören:

Roboter-Staubsauger

Dimmbare Steckdosen

Rauch- und CO-Alarme

Luftqualitätssensoren

Leck-, Frost- und Regensensoren

Vorhänge und Jalousien

Ventilatoren und Luftreiniger

Klimaanlagen und Wärmepumpen

Wasserventile und Pumpen

Drucksensoren

Solarpaneele und Batteriespeicher

Fahrzeug-Ladegeräte

Wäschewaschmaschinen und Trockner

Kühlschränke

Kochfelder, Abzugshauben und Oberflächen

Öfen und Herde

Warmwasserbereiter

Videoplayer und Lautsprecher

Die Unterstützung für weitere Matter-Gerätetypen ist in der Aqara Home Version 5.1.9 und in der Firmware-Version 4.3.5 für die Matter-Controller enthalten. Diese Updates werden voraussichtlich noch in diesem Monat veröffentlicht.