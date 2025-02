Neuer Trend aus den USA: Apple Watch am Fußgelenk tragen

Foto: New York Times.

Wenn ich meine Apple Watch jeden Morgen auf der Schreibtisch-Ladestation während des Duschens auflade, wird sie nach beendetem Ladevorgang wie selbstverständlich an mein linkes Handgelenk angebracht. Ein neuer Trend aus Nordamerika verschmäht jedoch den natürlichen Lebensraum der Apple-Smartwatch und fordert stattdessen dazu auf, die Apple Watch am Fußgelenk zu tragen.

Was auf den ersten Blick erst einmal komplett unsinnig klingt – denn wie will man dann bequem Nachrichten oder E-Mails lesen, iMessages tippen, einen Timer starten oder Apps nutzen, wenn die Smartwatch nahe am Boden am Fußgelenk hängt? – ist nach genauerer Betrachtung keine ganz abwegige Idee.

Ein neuer Bericht der New York Times erklärt den Trend, der derzeit vor allem in den USA hohe Wellen schlägt, und begründet die neue Möglichkeit des Apple Watch-Tragens unter anderem mit einer verbesserten Genauigkeit bei Fitness-Aktivitäten. Zu Wort kommt in dem Artikel unter anderem eine Apple Watch-Userin namens Ana Espinal aus New York, die die Erfahrung im Fitnessstudio machte, dass die Smartwatch keine Daten aufzeichnete, weil sie ein sehr schmales Handgelenk habe.

Espinal suchte online nach Lösungen und fand schlussendlich eine kleine Community von Personen, denen es wie ihr ging und die ihre Apple Watches am Fußgelenk trugen. Sie kaufte schließlich ein verstellbares Klettband, mit dem sie die Uhr an ihrem Knöchel befestigen konnte, und löste damit ihr Problem.

Angestellte im medizinischen Bereich dürfen keine Armbanduhren tragen

Auch für andere Personen kann es hilfreich sein, die Apple Watch am Fußgelenk zu tragen, beispielsweise Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten und keine Uhren und Schmuck an Händen und Handgelenken tragen dürfen. Weitere Personen haben Hautprobleme oder Tätowierungen am Handgelenk, die die Sensoren beeinträchtigen können. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fitness-Fans und Schrittziel-Enthusiasten, die darauf schwören, weil die Apple Watch am Fußgelenk deutlich akkuratere Gesundheits- und Fitness-Daten liefere.

Ein weiterer Fall der Kreditsachbearbeiterin Zoe Hughley Beasley aus Columbia im US-Bundesstaat Montana wird ebenfalls im Artikel der NYT besprochen: Beasleys Arbeitgeber hatte in Walking Pads investiert, um die Angestellten während der Arbeit zu mehr Bewegung zu animieren. Als sie an ihrem Stehpult arbeitete und ging, stellte sie fest, dass ihre Schritte von der Apple Watch am Handgelenk nicht registriert wurden, „weil ich nur E-Mails tippe und an meiner Tastatur hänge“, so Beasley gegenüber der NYT.

Der Trend hat mittlerweile auch zu entsprechenden Gegenreaktionen geführt. Ein Lehrer aus Oshawa im kanadischen Ontario produzierte ein TikTok-Video, in dem er verschiedene Alltagsaufgaben mit der Apple Watch am Fußgelenk ausführte, darunter die Uhrzeit zu checken oder aus dem Drive-In-Fenster heraus mit Apple Pay am Fußgelenk zu bezahlen. „Es funktioniert nicht wirklich“, so der Kommentar der NYT.

Apple hat sich bislang noch nicht zu diesem aktuellen Trend geäußert. In den Bedienungsanleitungen zur Apple Watch macht das Unternehmen allerdings deutlich, „dass mehrere wichtige Funktionen der Apple Watch speziell für das Tragen am Handgelenk kalibriert und validiert sind – und nicht für andere Körperteile“, berichtet die NYT. „Die Uhr verwendet zum Beispiel LEDs, die mit Halbleitern gepaart sind, um die Menge an Blut zu erkennen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt durch Ihr Handgelenk fließt“. Auch meine Apple Watch werde ich weiter dort tragen, wo die Nutzung am offensichtlichsten ist: An meinem Handgelenk.