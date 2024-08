Apple: Das sind die beliebtesten Dienste in diesem Jahr

Die Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) haben eine neue Analyse zu den beliebtesten Diensten von Apple in 2024 vorgelegt. Gemessen wurde, wie viele Apple-Kunden welchen Apple-Dienst nutzen. iCloud sichert sich dabei den ersten Platz. Fast zwei Drittel der Apple-Geräte-Nutzer haben den Dienst abonniert.

Im Vergleich zu 2022 entspricht die aktuelle Anzahl der iCloud-Abonnenten einer Steigerung der Kundenzahl um 60 Prozent. Apple Music, das in diesem Jahr von 42 Prozent der Apple-Geräte-Nutzer abonniert wurde, konnte seinen Kundenstamm im Vergleich zu 2022 um 36 Prozent vergrößern.

Apple Podcast, AppleCare und AppleTV(+) folgen auf den Plätzen drei bis fünf mit 37, 35 und 32 Prozent Durchdringung.

Apple-Diensten kommt größere Bedeutung zu

Zwar hat Apple für Q3 2024 eine Umsatzsteigerung von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr gemeldet, doch da die Verkäufe des iPhones derzeit rückläufig sind, kommt den Apple-Diensten eine größere Bedeutung zu, um Apples Wachstum weiterhin zu gewährleisten. In 2023 teilte Apple in diesem Zusammenhang bereits mit, dass das Unternehmen 1 Milliarde bezahlte Abonnements mit über 2 Milliarden aktiven Kundengeräten verbuchen könne.

Als Apple-Kunde hat man Zugriff auf einen kostenlosen iCloud-Speicher von 5 GB Größe. Dieser reicht natürlich kaum aus, um Backups oder andere Daten speichern zu können. Auch wurde diese Speicherplatzgröße von Apple seit Einführung von iCloud nie erhöht. Wer also Daten in iCloud speichern will, kommt demnach über ein kostenpflichtiges Abo des Dienstes kaum herum.