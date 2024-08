Apple bringt euch für Meetings virtuell in den Apple Park

Wenn wir im kommenden Januar zum ersten Mal auf die CES in Las Vegas fahren, planen wir auch einen Besuch am Apple Park in Cupertino ein. In den Apple Park werden wir es wohl kaum schaffen, aber dafür hat Apple jetzt eine andere Lösung parat.

Mit dem kommenden macOS Sequoia wird Apple insgesamt neun neue Hintergründe für FaceTime-Anrufe oder andere Video-Meetings bereitstellen, mit denen ihr euch virtuell in den Apple Park „beamen“ könnt. Das ist immer dann besonders praktisch, wenn das Home Office mal wieder so unaufgeräumt ist, dass ihr es nicht zeigen möchtet.

Mit den neuen Hintergründen könnt ihr euch einfach direkt vor den Apple Park stellen, einen Abstecher ins Fitness Studio machen oder den ikonischen Regenbogen im Inneren des Apple Parks als euren persönlichen Hintergrund wählen.

Die Hintergründe können nicht nur mit FaceTime genutzt werden, sondern auch mit anderen Apps wie Zoom oder Microsoft Teams. Um sie zu aktivieren, müsst ihr lediglich in der Menüleiste auf das grüne Kamera Icon klicken. Dort findet ihr neben den verschiedenen Hintergründen auch Einstellungen für den Portrait-Modus oder die Belichtung.