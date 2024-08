Für ein eigenes Balkonkraftwerk gibt es kaum noch Hürden

Anzeige. Bis vor eineinhalb Jahren habe ich mich nicht groß mit dem Thema Photovoltaik beschäftigt. Anfang 2023 stand bei mir Zuhause sogar die Anschaffung einer großen PV-Anlage inklusive teurer Installation von einer Fachfirme auf der Todo-Liste. Mittlerweile sind die Balkonkraftwerke allerdings so leistungsstark, dass ich auch damit einen Großteil der benötigten Energie selbst erzeugen kann. Und der größte Vorteil: Ein Balkonkraftwerk mit Speicher kann mit ein wenig handwerklichem Geschick einfach selbst installiert werden. So lassen sich natürlich einige Kosten einsparen.

Ich habe bei mir einen entscheidenden Vorteil: Unser Haus hat ein Flachdach. Dort lassen sich die großen, starren bifazialen Solarmodule komplett ohne Verschattung aufstellen. Die einzige kleine Herausforderung war es, die Halterungen zu beschweren. Ich setze ja auch die Anker SOLIX Solarbank 2 Pro als Balkonkraftwerk ein und hier muss man ehrlicherweise sagen, dass die vom Hersteller angebotenen Halterungen für Flachdach oder Garten noch nicht ganz optimal sind – es gibt keine Möglichkeit, Steine zur Beschwerung direkt in die Streben zu legen.

Anker SOLIX liefert die passenden Solarmodule und Halterungen

Ansonsten ist Anker schon ziemlich gut aufgestellt, was die SOLIX Balkonkraftwerke angeht. Bei der Bestellung könnt ihr nicht nur die passenden Solarmodule mit bestellen, sondern auch gleich die passenden Halterungen für euer Dach. Neben den bereits angesprochenen Bodenhalterungen für Garten, Flachdach oder Garage gibt es auch passende Halterungen für Balkonbrüstungen oder Halterungen für klassische Dächer mit Dachziegeln.

Für die Fälle, dass bei euch keine starren Solarmodule installiert werden können, hat Anker jetzt ebenfalls eine passende Lösung parat: Die Anker Solix FS20 flexiblen Module. Diese kosten zwar etwas mehr als klassische Solarmodule, sind aber beispielsweise in oberen Etagen oder bei runden Balkonbrüstungen die einzige mögliche Lösungen. Die flexiblen Module kommen nur etwa auf ein Fünftel des Gewichts eines klassischen Solarpanels. Zudem sind sie flexibel und können für die Montage um bis zu 213 Grad gebogen werden. Natürlich sind die Anker Solix F20 flexiblen Module wetterfest und eigenen sich beispielsweise auch für die Montage auf dem Dach eines Wohnwagens.

Eines der Highlights der Anker SOLIX Solarbank 2 Pro ist ohne Zweifel der Anker SOLIX Smart Meter. Dieser wird im Sicherungskasten montiert und misst den aktuellen Hausverbrauch, um die Ausgangsleistung des Wechselrichters innerhalb von nur 3 Sekunden anpassen zu können. Allerdings muss die Installation des Smart Meters von einer Fachkraft durchgeführt werden und ist in manchen Fällen gar nicht möglich oder erfordert die Einverständnis des Vermieters. In diesen Fällen könnt ihr ab sofort zum Anker SOLIX Smart Plug greifen. Dieser Zwischenstecker kann von euch selbst an großen Verbrauchern, etwa am Kühlschrank oder der Waschmaschine angebracht werden, um den Stromverbrauch dieser Geräte zu messen und sie mit Solarenergie zu versorgen.

Vermieter können Balkonkraftwerke nicht verbieten

Aber wie sieht es sonst in einer Mietwohnung aus? Der Bundestag hat Änderungen im Mietrecht und im Wohnungseigentumsrecht beschlossen, mit dem neuen Gesetz gehören Balkonkraftwerke für Wohnungen zu den baulichen Veränderungen, auf die ihr als Mieter einen rechtlichen Anspruch habt. Das Gesetz muss noch den Bundesrat passieren, danach können Vermieter und Eigentümer ihre Zustimmung aber nicht mehr ohne triftigen Grund verweigern.

Allerhöchstens kann von euch gefordert werden, nach dem Auszug den vorherigen Zustand wieder herzustellen. Und das ist bei Anker SOLIX kein Problem, denn die Balkonkraftwerke können mitsamt Solarmodulen und Speicher ganz ohne Bohren installiert und später einfach wieder abgebaut werden. Benötigt wird am Ende des Tages nur eine Steckdose, an die ihr das System anschließen können. Alles andere könnt ihr einfach selbst erledigen.