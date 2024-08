Mini Metro und Mini Motorways: CEO von Dinosaur Polo Club im Interview

Wer gerne kleine Strategie- und Management-Games auf Apple-Geräten spielt, wird sicherlich auch schon einmal von den beliebten Titeln Mini Metro und Mini Motorways gehört haben. Auch unser Team ist seit langem großer Fan der beiden Spiele. Nun hat Amie Wolken, CEO von Dinosaur Polo Club, dem Entwicklerstudio hinter Mini Metro und Mini Motorways, dem Blog TouchArcade ein kleines Interview gegeben. Wir fassen die Apple-relevanten Informationen zusammen.

Mikhail Madnani von TouchArcade hat mit Amie Wolken einen Videoanruf geführt und die Geschäftsführerin von Dinosaur Polo Club zu verschiedenen Themen befragt, darunter auch das Entwicklerstudio, die beiden „Mini“-Spiele, gecancelte Projekte, die Erweiterung des Studios, Nintendo, die Zukunft und die Zusammenarbeit mit Apple.

Amie Wolken war vor ihrer Tätigkeit bei Dinosaur Polo Club als Studiodirektorin im Spielestudio von Weta Workshop angestellt und hat als Lead Game Programmer unter anderem an „Tales of the Shire“ gearbeitet. Das in J.R.R. Tolkiens Universum angesiedelte Aufbau- und Rollenspiel soll noch in diesem Jahr, unter anderem für die PS5 und die Nintendo Switch, erscheinen. In ihrer neuen Rolle als CEO ist Wolken allerdings nicht für die direkte Arbeit an den „Mini“-Spielen zuständig:

„Ich versuche, nur am Rande beteiligt zu sein. Die Spielteams wissen am besten, was ihre Spiele brauchen, und so besteht meine Rolle eher darin, sie dabei zu unterstützen, sicherzustellen, dass sie das haben, was sie brauchen, um die Spiele großartig zu machen, und eng mit ihnen an langfristigen Strategien für diese Spiele zu arbeiten. Ich arbeite eng mit ihnen an den langfristigen Strategien für diese Spiele. Was braucht das Studio von diesen Spielen, und dann können die Teams ihre gute Arbeit an den Spielen selbst machen.“

In ihren rund sechs Monaten als CEO von Dinosaur Polo Club hat Amie Wolken auch bereits mit den Teams von Apple zusammengearbeitet: Mini Metro und Mini Motorways sind beliebte Titel in Apples Spieledienst Apple Arcade. „Ich bin regelmäßig in Gespräche mit Apple eingebunden“, erklärt Wolken gegenüber TouchArcade.

TouchArcade befragte Amie Wolken auch zum Gameplay der Spiele auf Touchscreens, das laut Madnani von TouchArcade am besten dort funktioniert – obwohl die „Mini“-Reihe mittlerweile auch auf andere Plattformen wie die Nintendo Switch oder zu Steam portiert wurde.

„Ich glaube nicht, dass es eine Überraschung ist, dass die Spiele auf Touchscreens wirklich gut laufen, aber es gibt ein breites Publikum, das die Spiele genießt, und wir versuchen sicherzustellen, dass wir die Spiele so gestalten, dass sie auch dieses Publikum unterstützen, und alle Steuerungen, die wir unterstützen. Aber ich stimme zu, ich denke, dass es einige nette Synergien mit dem Touchscreen und den iPads und iPhones gibt.“

Und natürlich durfte auch die Frage nach weiteren Projekten und der Zusammenarbeit mit Apple (Arcade) nicht fehlen. Mikhail Madnani fragte Amie Wolken, ob sich in den letzten Monaten etwas an der Kooperation mit Apple geändert habe – immerhin gebe es weiterhin Updates für die beiden Spiele. Bezüglich weiterer Projekte mit Apple äußerte sich die Geschäftsführerin nur vage:

„Ja, dazu kann ich mich jetzt wahrscheinlich nicht äußern, aber ich kann sagen, dass wir eine unglaubliche Beziehung zu Apple haben, und wir arbeiten wirklich gerne mit ihnen zusammen.“

Das gesamte Interview, in dem Amie Wolken auch über die Expansion der „Mini“-Spiele auf weitere Plattformen, die Überlegung, kostenpflichtige DLCs anzubieten und die Zukunft von Dinosaur Polo Club spricht, kann auf der Website von TouchArcade in voller Länge in englischer Sprache nachgelesen werden. Mini Metro (App Store-Link) lässt sich zum Preis von 3,99 Euro im deutschen App Store laden, Mini Motorways (App Store-Link) steht bei Apple Arcade zum Download bereit.