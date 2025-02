Februar 2025: Die besten neuen Apps und Spiele

Auch Apple hat eine neue App am Start – für den kompletten Funktionsumfang von Einladungen muss man allerdings ein iCloud+ Abonnement mitbringen. Die Nutzung der App sollte zunächst einmal selbsterklärend sein. Für die Einladung wird aus der Bibliothek oder der Galerie in der App ein Hintergrund ausgewählt. Durch die Integration in Karten und Wetter erhalten Gäste Wegbeschreibungen zur Veranstaltung und die Wettervorhersage für diesen Tag. Innerhalb jeder Einladung wird ein eigenes Album erstellt, in das jeder seine Fotos und Videos hochladen kann. Kollaborative Playlists ermöglichen es dank Apple Music, einen kuratierten Soundtrack für das Event zu erstellen, auf den Gäste direkt über Apple Invites zugreifen können.

Schon nach wenigen Minuten mit Art of Fauna war mir klar: Hier bekommen wir einen echten Leckerbissen geboten. Einen Titel, den es definitiv nicht alle Tage im App Store gibt. Ein Spiel, das Knobeln mit Wissen und Kunst verbindet. Noch dazu ist Art of Fauna mit einem absolut fairen Bezahlmodell ausgestattet. Art of Fauna ist ein Puzzlespiel, das auf echter Tierkunst aus dem 18. und 19. Jahrhundert basiert. In jeden Level wird ein Bild des Tiers in mehrere Stücke aufgeteilt und ihr müsst den ganzen Spaß sortieren.

Tapestry versteht sich mit Diensten wie Mastodon, Bluesky, Reddit, RSS-, Atom- und JSON-Feeds, YouTube, Tumblr, Blog-Feeds, Podcasts und mehr. Die App stellt dafür sogenannte „Connectors“ bereit, die eine Verbindung zu den entsprechenden Diensten herstellen. Neben vorgefertigten und bereits in der App vorhandenen Konnektoren können Nutzer und Nutzerinnen auch eigene von Drittanbietern hinzufügen, damit die App mit noch mehr Quellen arbeiten kann. Wenn es einen öffentlichen Feed im Internet gibt, kann dafür auch ein Connector erstellt werden.

Diese App verknüpft einen klassischen Buch-Tracker mit einem Notizeditor, der es euch ermöglicht, Notizen und Zitate zu und aus den Büchern festzuhalten. ReadHero wurde dabei komplett nativ entwickelt und verzichtet somit auf die Nutzung von Drittanbieter-Technologie. Im Leistungsumfang der App sind auch eine OCR-Texterkennung (praktisch für das Festhalten von Zitaten), benutzerdefinierter Buchgruppen, Lesestreaks, Statistiken und Home-Screen-Widgets enthalten.

Mit Podcatcher ist vor Kurzem eine praktische Anwendung rund um das Thema Podcasts erschienen. Die App selbst bietet euch die Möglichkeit, Podcasts zu verwalten, zu entdecken und abzuspielen. Auch Push-Benachrichtigungen zu neuen Folgen könnt ihr erhalten. Bei der Wiedergabe bietet Podcatcher ebenfalls verschiedene Möglichkeiten. So könnt ihr die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen, Stimmen verstärken, Sprechpausen im Podcast ausblenden lassen und im „Shower-Mode“ die Lautstärke automatisch erhöhen, wenn ihr euren Podcast unter der Dusche hören wollt.

Das als „Spiel des Jahres“ ausgezeichnete Brettspiel „Cascadia“ ist nun in einer digitalen Fassung auch als iPhone-App verfügbar. Cascadia Digital folgt dabei dem Kachel-Design des Originals und ermöglicht Crossplay-Online-Spiele, Challenges und Solo-Szenarien. Die App könnt ihr ab sofort für einmalig 9,99 Euro im App Store herunterladen. Cascadia ist ein Strategie-Spiel, das im pazifischen Nordwesten spielt. Ziel ist es, Tiere zu entdecken und neue Lebensräume und Ökosysteme zu schaffen und zu kultivieren. Cascadia erfreut sich auch deshalb großer Beliebtheit, weil die Regeln einfach zu lernen sind, das Spiel aber trotzdem ein komplexes und tiefgründiges Gameplay erlaubt.

Flashes for Bluesky, so der volle Titel der iPhone-App, ist ein weiterer Bluesky-Client, konzentriert sich aber auf fotografische Inhalte im Kurznachrichtendienst. Das Layout von Bluesky erinnert mit Flashes daher stark an Bilder- und Videonetzwerke wie Instagram und das föderierte PixelFed, und hält eine Timeline mit bildschirmfüllenden Fotobeiträgen der gefolgten Nutzer und Nutzerinnen samt kleiner Beschreibungen bereit. Laut Entwickler Sebastian Vogelsang wurde Flashes geschaffen, um ein Zuhause für visuelle Schöpfer auf Bluesky zu bieten.

Tomb Raider ist der Inbegriff für die Abenteuer mit Lara Croft – doch genau auf diesen Namen wird in Lara Croft: Guardian of Light verzichtet. Es handelt sich tatsächlich um einen Ableger der Tomb Raider Reihe, der sich nicht nur auf die weibliche Hauptfigur beschränkt. Stattdessen steht auch das kooperative Zusammenspiel mit einem zweiten Mitspieler im Fokus. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass Lara Croft: Guardian of Light auch auf iPhone und iPad nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam im Koop-Modus gespielt werden kann. Die iOS-Version unterstützt dabei sowohl einen lokalen Multiplayer-Modus, als auch einen Mehrspieler-Modus über das Internet.