Flashes: Neuer Bluesky-Client mit Instagram-ähnlichem Erlebnis jetzt offiziell verfügbar

In den letzten Wochen und Monaten hat eine regelrechte Massenabwanderung von Facebook, Instagram und X in Richtung Bluesky stattgefunden. Beim letztgenannten Kurzmitteilungdienst wurde erst kürzlich die 30 Millionen-Nutzer-Marke überschritten. Und wie es schon so häufig der Fall war, wachsen mit gestiegenen Nutzerzahlen auch die verfügbaren Anwendungen für die sozialen Netzwerke.

Vor etwa einem halben Jahr haben wir euch mit Skeets for Bluesky (App Store-Link) bereits einen Drittanbieter-Client für die X-Alternative vorgestellt, die aus der Feder des deutschen Indie-Entwicklers Sebastian Vogelsang aus Berlin stammt. Selbiger Entwickler hat nun ein neues Bluesky-Projekt in Angriff genommen, das nach einer wochenlangen TestFlight-Phase jetzt auch offiziell im deutschen App Store erschienen ist: Flashes.

Flashes for Bluesky (App Store-Link), so der volle Titel der iPhone-App, ist im Grunde genommen ein weiterer Bluesky-Client, konzentriert sich aber auf fotografische Inhalte im Kurznachrichtendienst. Das Layout von Bluesky erinnert mit Flashes daher stark an Bilder- und Videonetzwerke wie Instagram und das föderierte PixelFed, und hält eine Timeline mit bildschirmfüllenden Fotobeiträgen der gefolgten Nutzer und Nutzerinnen samt kleiner Beschreibungen bereit.

Laut Entwickler Sebastian Vogelsang wurde Flashes geschaffen, um ein Zuhause für visuelle Schöpfer auf Bluesky zu bieten. Während Bluesky selbst ein universelles soziales Netzwerk ist, verfeinert Flashes die die Erfahrung für User, die hauptsächlich Fotos und Videos posten. Der Entwickler sah die Chance, eine intuitive, visuell ausgerichtete App zu entwickeln, die die Dezentralisierung, das Eigentum an Inhalten und die Wahlfreiheit der User beibehält. Flashes stellt sicher, dass die Nutzer und Nutzerinnen das volle Eigentum an ihren Inhalten behalten, ohne an eine einzige Plattform gebunden zu sein. Das sind die Kernfunktionen von Flashes:

Foto & Video Posting: Teile bis zu 4 Fotos oder bis zu einminütige Videos in einem einzigen Beitrag

Portfolio-Modus: Gestalte dein Profil, indem du auswählst, welche Medien den Besuchern und Besucherinnen angezeigt werden

Anpassbare Profil-Tabs: Blende bestimmte Bereiche deines Profils aus oder ein

Feed Freedom: Kein Algorithmus-Lock-In – Wähle aus über 50.000 Feeds auf Bluesky, um deine Inhaltssuche anzupassen

iOS Kurzbefehle-Unterstützung: Automatisiere Aufgaben mit Shortcuts

Ausblenden von Like/Repost/Kommentar-Zahlen: Verstecke Engagement-Metriken, um die mentale Gesundheit zu verbessern

mentale Gesundheit zu verbessern

Asynchroner Video-Upload: Lade Videos im Hintergrund hoch, ohne dein Surfen zu unterbrechen

VoiceOver-freundlich: Volle Zugänglichkeit für VoiceOver-User

Alt-Text-Generator: Generiere automatisch Alt-Text für Bilder mit Text

Nahtlose Bluesky-Integration: Alle in Flashes erstellten Beiträge sind vollständig kompatibel mit Bluesky

Zukunftssicher mit AT-Protokoll: Aufbauend auf Blueskys offenem Ökosystem, um Datenportabilität und Benutzerkontrolle zu gewährleisten

Editieren, Lesezeichen und Entwürfe für kommende Updates geplant

Mit den nächsten Updates sollen dann auch weitere Features Einzug in Flashes halten, darunter eine Möglichkeit, Posts auch nach dem Veröffentlichen editieren zu können, Push-Benachrichtigungen für neue Posts von Lieblings-Usern, Lesezeichen zum Speichern von Beiträgen für späteres Lesen, ebenso wie Entwürfe zum Sichern von Beiträgen, bevor man sie veröffentlicht.

Bereits vor der offiziellen Veröffentlichung konnte Flashes auf Bluesky große Erfolg erzielen: Innerhalb von nur zwei Wochen erreichte der Bluesky-Account der App über 68.000 Follower. Der Betatest bei TestFlight erreichte innerhalb weniger Stunden die 10.000-Benutzer-Grenze, und es trudeln täglich neue Anfragen ein. Auch in den Tech-Medien, darunter bei TechCrunch, The Verge, MacStories und Gizmodo wurde über Flashes berichtet.

Flashes for Bluesky lässt sich ab sofort kostenlos aus dem deutschen App Store auf das iPhone herunterladen und benötigt zur Installation neben 35 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 17.5 oder neuer. Auch auf dem Mac kann die iPhone-App ab macOS 14.5 und ab einem M1-Chip oder neuer genutzt werden. Der Entwickler plant, später Premium-Features für Flashes über ein Abo bereitzustellen, das 1,99 Euro/Monat oder 17,99 Euro/Jahr kosten soll. Weitere Infos zur Neuerscheinung gibt es auch auf der offiziellen Website des Entwicklers.