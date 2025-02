iMazing: Version 3.1 mit neuen Features für Geschäftskundschaft und mehr

Der in der Schweiz entwickelte iPhone-Manager iMazing liegt seit April des vergangenen Jahres in der aktuellen Version 3 zum Download bereit. Mit iMazing 3 gibt es eine komplette Neugestaltung des praktischen Helferleins und Dienstprogramms samt einer optimierten Benutzeroberfläche, die weiterhin alle Kernfunktionen zur Verfügung stellt.

iMazing 3 ist ein vielseitiges Tool für die Verwaltung von Apple-Geräten wie iPhone, iPad und iPod. Mit iMazing können Nutzer und Nutzerinnen ihre Daten unabhängig von iCloud oder iTunes effizient sichern, übertragen und wiederherstellen. Die Software erlaubt es, Backups flexibel zu erstellen, und dabei einzelne Daten wie Nachrichten, Fotos, Apps oder Kontakte gezielt sichern. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, inkrementelle Backups zu erstellen, die nur geänderte Daten sichern, was Speicherplatz spart und die Datensicherheit erhöht. Zudem bietet iMazing eine intuitive Benutzeroberfläche, die sowohl Einsteigern als auch Profis einen schnellen Zugang zu den wichtigsten Funktionen ermöglicht.

Neben den grundlegenden Funktionen bietet iMazing 3 erweiterte Werkzeuge für spezifische Aufgaben, etwa die Übertragung von Musik und Videos zwischen Geräten, das Verwalten von Apps oder das Exportieren von Nachrichtenverläufen in verschiedene Formate. Die App unterstützt auch die gezielte Verwaltung von iOS-Updates und das Zurücksetzen von Geräten. Dank der kabellosen Verbindung und der Unterstützung für mehrere Geräte gleichzeitig eignet sich iMazing für Privatanwender und IT-Profis gleichermaßen.

Ab sofort liegt iMazing auch in der neuen Version 3.1 auf der Website des Schweizer Entwicklerteams vor. Damit gibt es nicht nur neue Funktionen für Apple-Geräte, die geschäftlich genutzt und verwaltet werden, sondern auch eine Spyware-Erkennung für alle angeschlossenen Geräte.

Vereinfachte MDM-Registrierung für Unternehmen

Im geschäftlichen Bereich kann man nun eine Datenintegrität mit der neuen digitalen Signatur für PDF-Exporte von Nachrichten und WhatsApp-Konversationen sicherstellen. Diese Sicherheitsebene authentifiziert den Exporteur und sorgt für die Einhaltung der Chain of Custody. Auch lassen sich Nachrichten und WhatsApp-Konversationen im Relativity Short Message Format (RSMF) exportieren, dem standardisierten Format für E-Discovery, das die Aufbewahrung, Analyse und Präsentation von Konversationen erleichtert.

Darüber hinaus hat man eine vereinfachte MDM-Registrierung und Migration mit v3.1 von iMazing auf den Weg gebracht: Es wurden zwei wichtige MDM-Funktionen für Unternehmen hinzugefügt, die Apple Business Manager oder Apple School Manager mit automatischer Geräteanmeldung (ADE/DEP) verwenden, wobei die Gerätedaten erhalten bleiben. So gibt es nun eine Registrierung in MDM-Aktion im Bereich Tools – die Registrierung von Geräten in einem MDM oder deren Migration ist jetzt mit iMazing ganz einfach. Und auch eine Backup-Wiederherstellung mit ADE/DEP-Option ist jetzt vorhanden. Diese stellt eine nahtlose Registrierung bei der Wiederherstellung von iOS/iPadOS-Backups, auch verfügbar für Massenmigrationen im iMazing Configurator, sicher.

Weiterhin hat man das eigene kostenlose Spyware-Erkennungstool weiterentwickelt und bietet jetzt neue Erkennungsmodule für Viber, Kontakte, Geolocation, TCC-Dienste und vieles mehr. Mobile Apple-Geräte lassen sich so mit nur wenigen Klicks auf potenzielle Sicherheitsbedrohungen scannen.

Wer sich für iMazing interessiert, findet die Verwaltungs-Software für Apple-Geräte auf der Website des Entwicklerteams in Versionen für macOS und Windows. Der Download ist kostenlos und kann zu Preisen ab 39,99 Euro entweder als jährliches Abonnement oder als Einzellizenz erworben werden. Die Preise richten sich nach der Anzahl der zu verbindenden Mobilgeräte.