Apple Music: Führungsetage jetzt mit früherem TikTok-Manager Ole Obermann

Bei Apple wird weiter in der Führungsetage rotiert: Nachdem man in den vergangenen Monaten bereits Unternehmensbereiche wie den Einzelhandel und technische Abteilungen neu strukturiert hat, gibt es nun auch bei Apple Music Veränderungen in der Leitung.

Zukünftig wird der bisherige TikTok-Manager Ole Obermann, dort zuständig für die globale Musikentwicklung der Social Media-Plattform, das Apple Music-Geschäft zusammen mit der langjährigen Apple-Managerin Rachel Newman leiten. Sie beide sind direkt dem Chef der Apple-Dienste, Oliver Schusser, unterstellt, der unter anderem auch das Beats-Segment und Apple TV+ leitet.

Obermann: Viel Erfahrung im Musik-Management

Wie das Magazin Music Business Worldwide berichtet, war Obermann während seiner mehr als fünfjährigen Zeit bei TikTok als Global Head of Music Business Development tätig. Unter seiner Führung habe TikTok „seine Position als weltweit führende Musik-Entdeckungsplattform gestärkt“, so Music Business Worldwide.

Vor seiner Tätigkeit bei TikTok hat Ole Obermann mehrere Führungsrollen in anderen großen Unternehmen der Musikbranche inne gehabt, darunter bei der Warner Music Group und bei Sony Music Entertainment. Während seiner Zeit bei TikTok ermöglichte es Obermann, den Katalog von Universal Music nach einer Lizenzpause wieder zum sozialen Netzwerk zurückzuholen, und intensivierte auch die Zusammenarbeit mit bekannten Künstlerinnen wie Taylor Swift und Billie Eilish. Von seinen langjährigen Erfahrungen in diesem Bereich dürfte in Zukunft auch Apple Music profitieren.