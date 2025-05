Ganz schön bunt: Das ist die neue Pride Collection von Apple

Der Pride Month steht mal wieder bevor – und was darf da nicht fehlen? Richtig, ein neues Armband für die Apple Watch. Genau das hat Apple soeben präsentiert, flankiert von neuen Hintergrundbildern für iPhone und iPad. Das Pride Edition Sportarmband kann ab heute bestellt werden, das passende dynamische Zifferblatt und die Hintergrundbilder werden mit einem kommenden Software-Update verfügbar sein.

Und das schreibt Apple über sein neues Armband und dessen Gestaltung:

Jedes Pride Edition Sportband besteht aus Regenbogenstreifen in verschiedenen Formen und Größen, die aus einzelnen Streifen in leuchtenden Farben von Hand zusammengesetzt und gepresst werden, wodurch subtile und dennoch auffällige Variationen entstehen. Kein Band gleicht dem anderen, was die Individualität aller Mitglieder der LGBTQ+-Community widerspiegelt.

Das neue Pride Sportarmband kostet 49 Euro und kann bereits im Apple Online Store bestellt werden. Neben den Varianten für die drei verschiedenen Gehäusegrößen bietet Apple das Armband in den Größen S/M für einen Umfang von 13 bis 18 Zentimetern sowie in M/L für einen Umfang von 15 bis 20 Zentimetern an.

Das Zifferblatt „Pride Harmony“ und die Hintergrundbilder für iPhone und iPad werden mit einem kommenden Softwareupdate mit watchOS 11.5, iOS 18.5 und iPadOS 18.5 verfügbar sein. Ein konkretes Datum nennt Apple leider nicht.