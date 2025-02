ReadHero: Indie-App hilft euch eure Bücher zu verwalten und Gelesenes besser zu erinnern

Für alle, die viel lesen, haben zwei Indie-Entwickler aus Deutschland mit ReadHero (App-Store-Link) eine iOS-App geschaffen, mit der ihr eure Bücher verwalten und euch Gelesenes besser merken können sollt. Die App verknüpft einen klassischen Buch-Tracker mit einem Notizeditor, der es euch ermöglicht, Notizen und Zitate zu und aus den Büchern festzuhalten.

ReadHero wurde dabei komplett nativ entwickelt und verzichtet somit auf die Nutzung von Drittanbieter-Technologie. Im Leistungsumfang der App sind auch eine OCR-Texterkennung (praktisch für das Festhalten von Zitaten), benutzerdefinierter Buchgruppen, Lesestreaks, Statistiken und Home-Screen-Widgets enthalten.

So könnt ihr also auf einen Blick erkennen, wie viele Tage ihr in Folge gelesen habt und welche Bücher ihr bereits in der App hinterlegt habt.

Insgesamt lassen sich über 1 Million Titel in der App erfassen. Um ein Buch hinzufügen, könnt ihr entweder den Barcode des Buches scannen oder den Titel händisch erfassen. Ihr könnt außerdem wählen, mit welchem Detailgrad ihr die Bücher ein eurer Sammlung anzeigen lassen wollt (z. B. mit oder ohne Cover, mit weiteren Details zum Titel oder ohne, etc.).

Beim Lesen selbst könnt ihr euren Fortschritt in Form eines digitalen Lesezeichens jeweils pro Buch in der App dokumentieren.

Zusätzlich, und das ist die Kernfunktion von ReadHero, könnt ihr in der App mithilfe des Notizeditors Gedanken zum Gelesenen festhalten. Ziel soll es sein, dass ihr euch den Inhalt eines Buches anhand der Reflexion über das Gelesene besser merken könnt.

Lifetime-Lizenz für 59,99 Euro

ReadHero könnt ihr kostenlos im App Store laden. Um die App in der Vollversion nutzen zu können, benötigt ihr ein Abo oder müsst einen Einmalkauf für eine Lifetime-Lizenz tätigen. Diese kostet regulär 59,99 Euro. Das Abo kostet monatlich 3,49 Euro und jährlich 17,99 Euro. Eine deutsche Sprachversion ist verfügbar.