Seagate Ultra-Compact SSD: Klein wie ein USB-Stick und mit robustem Gehäuse

Der bekannte Hersteller von Speicherlösungen, Seagate, hat vor wenigen Tagen ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das vor allem Personen, die einen kompakten und robusten SSD-Speicher benötigen, gefallen könnte. Die neue Seagate Ultra-Compact SSD weist Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s zum bequemen Speichern von großen Dateien unterwegs auf und ermöglicht es so, Speicherplatz auf dem Mac, iPhone, iPad oder der Spielkonsole freizugeben. Die SSD ist mit Kapazitäten von 1 TB und 2 TB erhältlich.

Das sind die Highlights der neuen Seagate Ultra-Compact SSD

Klein, aber oho: Die Ultra-Compact SSD von Seagate ist eine kompakte und leichte SSD in der Größe eines Daumenlaufwerks, das sich problemlos am Schlüsselbund befestigen lässt. Trotz ihrer geringen Größe bietet sie starke Leistung und Komfort.

Hart im Nehmen: Die Ultra-Compact SSD von Seagate wurde für den harten Reisealltag entwickelt und ist sturzsicher aus 3 Metern Höhe, staub- und wasserdicht nach IP54 sowie mit einer abnehmbaren Gummihülle für zusätzlichen Schutz ausgestattet.

Umweltbewusst: Nachhaltigkeitsorientiert, hergestellt aus mindestens 35 Prozent recycelten Materialien nach Gewicht.

Kabelfrei: Erleben Sie echte Plug-and-Play-Nutzung mit direkter USB-C-Anschlusskonnektivität. Die Ultra-Compact SSD von Seagate ist mit Windows, Mac, Android, iPhone, Tablets und Spielekonsolen kompatibel.

Sorgenfrei: Die Ultra-Compact SSD von Seagate wird mit einer 3-jährigen eingeschränkten Garantie und 3 Jahren Seagate Rescue Data Recovery Services geliefert, um zusätzliche Sicherheit zu bieten.

Darüber hinaus liefert der Hersteller für eine schnelle Synchronisierung die benutzerfreundliche Sicherungssoftware Seagate Toolkit mit, mit der sich Dateien auf dem eigenen Computer sichern und wichtige Projekte mit dem Laufwerk synchronisieren lassen. Ebenfalls mit an Bord ist eine kostenlose sechsmonatige Testversion von Dropbox Backup, um automatisch einen Rechner und ein externes Laufwerk sichern zu können. Zudem stellt Seagate ein sechsmonatiges Gratis-Abonnement für Mylio Photos+ zum Organisieren, Ordnen und Verbessern der eigenen Fotos und Videos bereit.

Die neue Seagate Ultra-Compact SSD wird noch in diesem Monat in den beiden Speicherkapazitäten von 1 TB und 2 TB zu Preisen von 129,99 bzw. 224,99 Euro auf der Website von Seagate verfügbar gemacht werden. Auf der Produktseite kann man sich auch per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn die Verfügbarkeit gegeben ist.

