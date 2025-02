Das sind die neuen Telekom Travel & Surf Datenpässe

EU-Roaming ist genial: Man kann den eigenen Tarif ohne zusätzliche Kosten im EU-Ausland verwenden. Außerhalb der Europäischen Union müssen zusätzliche Tarife oder Datenpässe erworben werden. Die Telekom wertet die Travel & Surf Datenpässe für mobiles Surfen deutlich auf. Das sind die Änderungen.

In den Einstiegspässen (2-DayPass) stehen immer mindestens 1 GB ab 5,95 Euro zur Verfügung.

Der 4-WeekPass enthält bei unverändert 49,95 Euro in der Ländergruppe 2 nun 20 GB Datenvolumen statt nur 8 GB. In der Ländergruppe 3 sind es 14 GB statt 5 GB.

Das sind die neuen Länderpässe für Telekom-Kunden

4-WeekPass USA für 49,95 Euro beinhaltet 100 GB statt 36 GB.

Der WeekPass wird zum 2-WeekPass. Für 29,95 Euro gibt es 40 GB statt 14 GB.

2-WeekPass Türkei kostet 29,95 Euro und bietet 20 GB Datenvolumen.

4-WeekPass Türkei kostet 49,95 Euro und bietet 50 GB statt 30 GB.

DayFlat unlimited für die USA und Kanada kostet nur noch 9,95 Euro und ist damit 30 Prozent günstiger.

Die DayFlat unlimited lässt sich auch in der Türkei oder Thailand buchen.

Travel & Surf Datenpässe vier Wochen vorher buchen

Die neuen Travel & Surf Pässe und speziellen Länderpässe lassen sich jetzt schon einen Monat im Voraus auf pass.telekom.de reservieren. Sobald sich das Smartphone in das Mobilfunknetz im Reiseland einloggt, wird der reservierte Pass automatisch aktiviert.

Wer einen Telekom Mobilfunkvertrag hat, kann sich zweimal jährlich den Welcome Pass mit je 1 GB Datenvolumen kostenlos sichern. In der MeinMagenta-App könnt ihr euch den Pass im Bereich „Moments“ sichern. Dieser ist die ersten 48 Stunden gültig und gilt außerhalb der Länder der EU. Der Welcome Pass lässt sich bis zu zwei Mal im Jahr bei Magenta Moments reservieren. Die Aktivierung erfolgt automatisch beim Einbuchen in ein Mobilfunknetz der Ländergruppen 2 und 3.