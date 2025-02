Netflix: Integration in die Apple TV-App war ein technischer Fehler

Vergangenen Freitag staunten einige Netflix-Nutzer in den USA nicht schlecht: Plötzlich tauchten Netflix-Inhalte in ihrer „Weiter schauen“-Warteschlange innerhalb der Apple TV-App auf. Schnell kamen Gerüchte auf, dass Netflix möglicherweise eine Integration in Apples Plattform plane – eine Funktion, die sich viele schon lange wünschen. Doch die Hoffnung währte nicht lange.

Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei lediglich um einen technischen Fehler, der inzwischen von Netflix behoben wurde. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte gegenüber The Verge, dass die Anzeige der Netflix-Warteschlange in der Apple TV-App versehentlich erfolgt sei und es keine Pläne für eine offizielle Integration gebe.

Netflix bleibt bei seiner Strategie

Damit bleibt es dabei: Netflix wird auch weiterhin nicht in die Apple TV-App eingebunden. Der Streaming-Riese gehört zu den wenigen großen Anbietern, die eine solche Funktion bisher nicht unterstützen. Stattdessen setzt Netflix darauf, dass Nutzerinnen und Nutzer ihre Inhalte direkt über die eigene Netflix-App verwalten und konsumieren.

Diese Entscheidung ist strategisch begründet. Während Disney+ oder Amazon Prime Video sich problemlos in die Apple-TV-App integrieren lassen, hält Netflix an seinem geschlossenen Ökosystem fest. Das Unternehmen bevorzugt es, die volle Kontrolle über die Nutzererfahrung zu behalten und nicht auf die Schnittstellen anderer Plattformen angewiesen zu sein.

Warum wäre eine Integration praktisch?

Für viele Apple-User wäre eine direkte Netflix-Integration in die Apple TV-App eine deutliche Erleichterung. Sie könnten ihre Streaming-Inhalte an einem zentralen Ort verwalten, ohne ständig zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen. Die Apple TV-App bietet zudem personalisierte Empfehlungen, die durch eine Netflix-Einbindung noch wertvoller wären.

Doch Netflix bleibt sich treu und scheint auch in absehbarer Zukunft keine Änderung dieser Strategie zu planen. Wer Netflix nutzen möchte, muss also weiterhin die eigene App des Streaming-Dienstes aufrufen.

