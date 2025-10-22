Spotify Lossless: Verlustfreier Audiomodus jetzt auch mit Sonos-Geräten nutzbar

Lange hat es gedauert, aber mittlerweile hat der Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) den hochauflösenden Audio-Streaming-Modus Lossless in über 50 Ländern weltweit freigegeben, darunter kürzlich auch in Deutschland. Seit Beginn dieses Monats kann man nun auch hierzulande Musik im FLAC-Format mit bis zu 24 Bit und 44,1 KHz über den Dienst streamen. Andere Streaming-Services, darunter Apple Music, Deezer und Amazon Music, bieten diese Option schon seit längerem an.

Der verlustfreie Audiomodus von Spotify bietet insgesamt eine höhere Dynamik und erweitert im Vergleich zu komprimierten Audioformaten wie mp3 das Klangspektrum deutlich. Um von den Vorteilen des Audiomodus vollumfänglich profitieren zu können, benötigt es allerdings auch ein kompatibles Wiedergabegerät, beispielsweise Lautsprecher oder Kopfhörer aus dem höheren Preissegment. Ebenfalls nicht vergessen sollte man nach Möglichkeit die Nutzung in einem WLAN-Netzwerk, da die verlustfreien Audiodateien einen hohen Datenverbrauch aufweisen.

Nun hat Spotify mitgeteilt, dass der Funktionsumfang des verlustfreien Audio-Streamings wie vorab bereits angekündigt erweitert wird. Nun kann Spotify Lossless auch über die bekannten Streaming-Lautsprecher von Sonos wiedergegeben werden: Auf diese Weise lässt sich die verlustfreie Musik bei vorheriger Verknüpfung des Spotify-Kontos mit dem Sonos-Dienst über die Lautsprecher im eigenen Zuhause abspielen.

Damit man auch weiß, dass die Audioinhalte von Spotify gerade im Lossless-Modus wiedergegeben werden, werden entsprechende Informationen in der „Now Playing“-Ansicht und im Menü für die Geräteliste angezeigt. Abschließend wichtig zu wissen: Da sich eine Bluetooth-Verbindung nur bedingt für eine verlustfreie Übertragung von Lossless-Inhalten eignet, sollte man bei der Nutzung von Spotify Lossless entweder eine kabelgebundene Verbindung oder Spotify Connect verwenden.