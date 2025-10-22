appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 22. Oktober (1 News)

Was passiert in der Apple-Welt? Unser News-Ticker verrät es euch kurz und kompakt.

FabianKommentar schreiben zu appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 22. Oktober (1 News)
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?
+++ 13:23 Uhr – Acefast: 65 Watt Charger mit 3 Ports für 11,70 Euro +++

Mit dem Gutscheincode FU6EBEWU und dem Coupon auf der Produktseite erhaltet ihr den schicken Acefast 65 Watt Charger für starke 11,70 Euro. Mit Prime ist der Versand zu euch nach Hause kostenlos. Das Highlight dieses Netzteils ist das halbtransparente Gehäuse.


ACEFAST 65 W Ladegerät USB C GAN, kompaktes Multiport-Wandladegerät, 3 PPS-Ports...
  • 65W Max PD & Quick Charge 3.0: Der neueste 65W-Ladegerät von 2023 bietet PD3.0 mit hoher Effizienz, um Ihr Telefon oder Tablet aufzuladen und...
  • SICHER & ZUVERLÄSSIG: ACEFAST Crystal A45 Schnellladegerät Integrierte Sicherheitsvorrichtungen schützen Ihre Geräte vor übermäßigem Strom,...
11,70 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

