Ausblick: M5-Chip kommt zuerst im MacBook Pro zum Einsatz, dann im iPad Pro

Der M4-Chip von Apple kommt derzeit im MacBook Pro, im Mac mini und im iMac zum Einsatz. Dass Apple im dieses Jahr den M5-Chip vorstellt, ist ziemlich sicher. Während Apple im letzten Jahr die neue Chip-Generation zuerst im iPad Pro verfügbar gemacht hat, soll der M5-Chip im Herbst zuerst im MacBook Pro Einzug halten. Das berichtet Bloomberg.

Im letzten Jahr hatte Apple den M4-Chip erstmals im Mai 2024 in ein aktualisiertes iPad Pro integriert und später im Oktober auch in das MacBook Pro gebracht. Dieses Jahr geht man also von einer umgekehrten Reihenfolge aus. Vor der großen Aktualisierung soll Apple Updates für den Mac Studio und den Mac Pro bereithalten, allerdings gibt es für diese Maschinen nur das Upgrade auf die M4-Chipreihe. Ein möglicher Erscheinungstermin liegt im Juni rund um die kommende WWDC.

Das sind die potenziellen Neuerungen für den M5-Chip

Die kommende M5-Chipserie wird voraussichtlich eine optimierte ARM-Architektur nutzen und auf der fortschrittlichen 3-Nanometer-Prozesstechnologie von TSMC basieren. Trotz der Möglichkeit, den moderneren 2-Nanometer-Prozess zu verwenden, scheint sich Apple aus Kostengründen dagegen entschieden zu haben.

Dennoch sollen die High-End-Varianten des M5-Chips deutliche Leistungsverbesserungen gegenüber den M4-Modellen bieten. Ein entscheidender Faktor dabei ist die Integration der System-on-Integrated-Chip-(SoIC)-Technologie von TSMC, die neue Maßstäbe in der Chipentwicklung setzt. Dieses innovative 3D-Chip-Stacking-Verfahren ermöglicht es, mehrere Chips vertikal übereinander anzuordnen. Dadurch verbessert sich nicht nur das Wärmemanagement, sondern auch elektrische Leckagen werden im Vergleich zu herkömmlichen 2D-Designs reduziert.

Erste Hinweise auf den M5-Chip wurden schon im offiziellen Apple-Quellcode gefunden und es scheint wahrscheinlich, dass die neuen Chips auch für die eigene KI-Server-Infrastruktur und iCloud-Diensten zum Einsatz kommen.