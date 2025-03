Bosch Raumthermostat II: Die perfekte Ergänzung für eure Heizung

Mein Smart Home wird immer komplexer und nachdem ich meine Heizkörper mit smarten Thermostaten von Bosch Smart Home ausgestattet habe, möchte ich ergänzend noch auf das Bosch Raumthermostat II eingehen. Normalerweise verbindet man ein Raumthermostat direkt mit einer Fußbodenheizung, doch hier handelt es sich um eine externe Bedieneinheit, die als zusätzlicher Sensor am Wunschort die Temperatur messen und so die Heizung besser einstellen kann.

In meinem Haus, das 1986 erbaut wurde, gibt es noch alte Heizungsnischen. Die haben den Vorteil, dass Heizkörper nicht so weit in den Raum ragen, allerdings ist die Wärmeabgabe eingeschränkt, da über der Heizung oftmals noch eine Fensterbank zu finden ist. Das Heizkörperthermostat, das nunmal direkt auf den Anschluss an der Heizung gedreht wird, kann so falsche Werte ermitteln. Da sich die Wärme staut, misst das Thermostat zum Beispiel schon 22 Grad, obwohl die Temperatur im ganzen Raum gerade einmal 19 Grad hat. Bosch hat vorgesorgt und bietet in der Smart Home App die Möglichkeit einer manuellen Temperaturanpassung, deutlich genauer ist aber der Einsatz des Bosch Raumthermostat II.

Bosch Raumthermostat II misst die Temperatur am Wunschort

Das Bosch Raumthermostat II unterscheidet sich optisch nicht vom Bosch Raumthermostat II 230V, das festverkabelt eine Fußbodenheizung steuert. Das Design ist klassisch und das Display zeigt alle relevanten Informationen und noch weitere an. Man kann das Thermostat an einer Wand anbringen, ich habe es allerdings auf einem Tisch im Raum platziert, um dort die Temperatur zu messen.

In der App müsst ihr zuvor festlegen, für welche Räume und Heizkörper das Raumthermostat II als externer Temperaturfühler dienen soll. Durch das besser platzierte Thermostat gibt es keine Temperaturabweichungen mehr der Komfort ist deutlich erhöht.

Thermostat zeigt auch die Luftfeuchtigkeit

Das digitale Raumthermostat II misst auch die relative Luftfeuchtigkeit im Raum und warnt über eine Lichtleiste, wenn entsprechende Grenzwerte überschritten werden:

blinkt blau, sobald die Luftfeuchte über 70 Prozent steigt

blinkt gelb, sobald die Luftfeuchtigkeit unter 30 Prozent sinkt

Wenn ihr zum Beispiel einen smarten Luftbefeuchter im Einsatz habt, könnt ihr mit einem Wenn-Dann-Befehl eine Automation aktivieren, um zum Beispiel Schimmelbildung zu verhindern. Das kann man in der Welt von Bosch Smart Home beispielsweise mit dem Zwischenstecker realisieren.

Das Raumthermostat II ist ganzjährig eine Hilfe. Während im Sommer die Heizkörperthermostate quasi arbeitslos sind, kann man die gemessene Temperatur des Raumthermostat II nutzen, um zum Beispiel bei zu heißen Temperaturen automatisch die Rollos zu schließen.

Das Display selbst bleibt generell stets ausgeschaltet und meldet sich nur dann, wenn es nötig ist. Zum Beispiel wenn Grenzwerte überschritten werden oder man selbst am Knopf dreht. Über den Drehknopf könnt ihr die Temperatur manuell einstellen oder zwischen einem Zeitplan und der manuellen Regelung wechseln.

Das Display ist stets gut ablesbar, da hier ein LED-Matrix-Bildschirm zum Einsatz kommt. Die Anzeigedauer und Helligkeit könnt ihr per App bestimmen.

Fazit

Wenn die Heizung inklusive Thermostat hinter einem Sofa steht, in einer Nische zum Einsatz kommt oder unter eine Fensterbank arbeitet, ist es vor allem in größeren Räumen sinnvoll, die echte Temperatur an einem zentralen Ort zu messen. Mit dem flexibel einsetzbaren Raumthermostat II misst man immer die richtigen Werte und kann die Heizung entsprechend korrekt arbeiten lassen.

Das Raumthermostat II von Bosch Smart Home kostet 79,95 Euro, allerdings könnt ihr bei Amazon derzeit schon für 65 Euro zugreifen.

Angebot Bosch Smart Home Raumthermostat II zur Steuerung smarter Heizkörperthermostate Präzise Wärmeregulierung: Steuert smarte Heizkörperthermostate im Raum, sodass Wunschtemperatur am Ort des Raumthermostats erreicht wird

Temperatur im Blick: Thermostat zeigt aktuelle Raumtemperatur, Heiz-Status und relative Luftfeuchtigkeit auf LED-Matrix-Display