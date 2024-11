Wunderbar einfach: Bosch Smart Home Raumthermostat II macht meine Fußbodenheizung smart

Seit ein paar Wochen ist endlich meine neue Wärmepumpe im Einsatz. Das war auch bitter nötig, denn mit Blick auf die Temperaturen ist auch ein neu gedämmtes Haus ohne Heizung zu kalt. Wir stehen kurz vor dem Umzug, und im kombinierten Wohn-Esszimmer haben wir eine Fußbodenheizung in den alten Estrich fräsen lassen. Da ich mich für Bosch Smart Home entschieden habe, nutze ich zur smarten Steuerung natürlich das Bosch Smart Home Raumthermostat II.

Optisch finde ich das Raumthermostat für eine wassergeführte Fußbodenheizung schlicht und ansprechend. Mit 86 x 87 x 28 Millimetern ist das Raumthermostat kompakt, allerdings zu groß, um es in einem Mehrfachrahmen mit anderen Schaltern und Steckdosen zu verwenden. Daher kann man das Thermostat nur einzeln betreiben. Das muss man auch beachten, wenn man alte Thermostate ersetzen möchte.

Die Installation ist simpel, wobei der Anschluss von einer Fachkraft übernommen werden sollte. Anhand des Schaltbilds müssen die Drähte entsprechend angeklemmt und das Unterputzelement an der Unterputzdose befestigt werden. Das Thermostat muss man dann nur noch aufstecken.

Die Anmeldung erfolgt über den Bosch Smart Home Controller II. Hierzu scannt man einfach den QR-Code auf dem Thermostat oder in der Beschreibung. Bei der Einrichtung könnt ihr alle wichtigen Eckdaten angeben, unter anderem auch das Zimmer auswählen, in dem das Thermostat installiert ist.

Manuelle Einstellungen direkt am Thermostat

Über den runden Drehknopf könnt ihr Änderungen direkt am Raumthermostat vornehmen. Mit einem Klick könnt ihr die aktuelle Temperatur ablesen; dreht ihr am Rad, könnt ihr die Temperatur höher oder niedriger einstellen. Die LED-Leiste zeigt dabei in Blau oder Rot den Statuswechsel an. Darüber hinaus könnt ihr auf dem Display auch die gemessene Luftfeuchtigkeit ablesen und sehen, ob das Thermostat im Modus “Manuell” oder “Automatik” eingestellt ist.

Noch mehr Möglichkeiten in der Bosch Smart Home App

In der Bosch Smart Home App stehen weitere Optionen zur Verfügung. Auf der Startseite seht ihr die gemessene und eingestellte Temperatur und könnt über einen Schieberegler neue Werte festlegen. Außerdem könnt ihr schnell zwischen dem manuellen und automatischen Modus wechseln oder einen Timer definieren, bei dem die gewünschte Temperatur für eine begrenzte Dauer geändert wird – zum Beispiel bis 16 Uhr.

Des Weiteren könnt ihr in der App eine Kindersicherung aktivieren, um das Verstellen der Temperatur am Thermostat zu verhindern. Ebenso lässt sich die Display-Helligkeit individuell anpassen, und die Dauer der Display-Aktivierung kann zwischen 5 und 30 Sekunden eingestellt werden.

Besonders praktisch ist der Zeitplan, den ihr für jeden Tag individuell anpassen könnt. Der Plan kann an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden, und ihr könnt die Zeitfenster, in denen eine bestimmte Temperatur gehalten werden soll, einfach festlegen. Es ist auch möglich, mehrere Zeitpläne anzulegen, zum Beispiel für die kalte und warme Jahreszeit. Die erste Einrichtung nimmt etwas Zeit in Anspruch, danach läuft jedoch alles automatisch. Sollte die Tagesroutine einmal abweichen, können manuelle Einstellungen vorgenommen werden. Das Zeitprogramm wird dann vorübergehend unterbrochen und am Ende des Intervalls automatisch fortgesetzt.

Wenn das Thermostat an einem ungünstigen Ort angebracht ist, an dem die Temperatur schwankt, könnt ihr per App den Sensor kalibrieren und eine Abweichung definieren. Zudem lässt sich die Firmware prüfen und bei Bedarf aktualisieren.

Automationen und Szenarien mit anderen Smart-Home-Geräten anlegen

Die smarte Steuerung wird besonders interessant, wenn man Automationen oder Szenarien anlegt. Beispielsweise kann man ein Szenario erstellen, bei dem die Heizung automatisch abschaltet, wenn alle das Haus verlassen haben. Zudem könnt ihr Automationen nach dem Wenn-Dann-Prinzip definieren. So kann das Thermostat automatisch aktiviert werden, wenn eine zu niedrige Temperatur erkannt wird, oder die Tageszeit sowie der Sonnenauf- und -untergang als Auslöser dienen. Die App bietet hier zahlreiche Möglichkeiten, die sich individuell anpassen lassen.

Was sind Szenarien? Mithilfe eines Szenarios können mehrere Geräte und Dienste mit einem einzigen Klick gesteuert werden. Mit dem Szenario “Haus verlassen” lassen sich beispielsweise die Heizung regeln, die Lichter ausschalten und die Rollläden herunterfahren.

Automationen reagieren auf bestimmte Ereignisse mit definierten Aktionen.

Zusätzliche Raumthermostate verwenden

Ich habe bereits erwähnt, dass man per App eine Temperaturabweichung definieren kann. Alternativ kann man ein weiteres Raumthermostat einsetzen, das als zusätzlicher Temperatursensor fungiert. Das ist besonders bei großen Räumen sinnvoll, da das Thermostat meistens an der Wand installiert ist, wo die Temperatur oft nicht repräsentativ für den gesamten Raum ist. Diese Option ist natürlich freiwillig.

Kompatibel mit Matter, HomeKit, Alexa und Google

Der Bosch Smart Home Controller II fungiert als Matter-Bridge und macht das Bosch Smart Home Raumthermostat II kompatibel mit HomeKit, Alexa und Google. Dadurch kann die Steuerung auch bequem per Sprachbefehl an Siri, Alexa oder Google erfolgen, wenn ein entsprechender Lautsprecher mit Mikrofon, wie ein HomePod oder Echo, vorhanden ist.

Mein Fazit zum Bosch Smart Home Raumthermostat II

Das Bosch Smart Home Raumthermostat II 230V überzeugt durch ein ansprechendes Design, ein gut ablesbares Display und umfangreiche Funktionen in der App. Außerdem lässt sich ein zusätzliches Raumthermostat II einsetzen, das die Temperatur per Funk an einem optimalen Ort messen kann.

Aktuell kostet das Bosch Smart Home Raumthermostat II 230V am Black Friday nur 79,99 Euro statt 115 Euro und ist bei Amazon oder MediaMarkt günstiger erhältlich. Das Bosch Smart Home Raumthermostat II, das auch als zusätzlicher Temperatursensor für Heizkörperthermostate genutzt werden kann, kostet jetzt 69,95 Euro statt 79,95 Euro. Noch günstiger wird es bei tink.de, wenn ihr beispielsweise das Bundle mit Controller und sechs Thermostaten wählt. Abzüglich des Controllers kostet ein Thermostat II 230V dann nur noch 75 Euro.

