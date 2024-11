ChatGPT: Neueste App-Version fügt Aktion für Apples Kurzbefehle-App hinzu

Der mittlerweile sehr beliebte Chatbot ChatGPT (App Store-Link) hat in der mobilen Version eine Aktualisierung von OpenAI spendiert bekommen. Ab sofort liegt Version 1.2024.324 im deutschen App Store vor, die vor allem mit einer spannenden Neuerung auf sich aufmerksam macht.

ChatGPT wird von OpenAI entwickelt und lässt sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen. Für den Download wird mindestens 76 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS bzw. iPadOS 16.4 oder neuer benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden, für die Nutzung des Chatbots ist ein Nutzerkonto bei OpenAI erforderlich.

In der neuesten Version von ChatGPT hat das Team von OpenAI nun eine neue „Öffne SearchGPT“-Option in der Kurzbefehle-App von Apple auf iPhones und iPads integriert. Damit können alle Personen, die bereits Zugriff auf SearchGPT haben, auf den Kurzbefehl tippen und damit die Web-Suchfunktion von ChatGPT nutzen.

ChatGPT Search wurde im Oktober vorgestellt

OpenAI hatte die ChatGPT Search-Funktion Ende Oktober dieses Jahres angekündigt und will den üblichen Aufwand einer spezifischen Websuche mit dem Feature vereinfachen. Dies soll geschehen, indem Fragen auf natürliche Art und Weise, ganz wie in einer Unterhaltung, gestellt werden können.

Chats erhalten darüber hinaus auch Links zu Quellen, beispielsweise zu Nachrichtenartikeln oder Blogbeiträgen, die einem die Möglichkeit geben sollen, mehr zu erfahren. Unterhalb der Antwort lässt es sich auf die Schaltfläche „Sources“ („Quellen“) tippen, um eine Seitenleiste mit den Verweisen öffnen zu können.

ChatGPT Search soll laut OpenAI auf chatgpt.com sowie auf den eigenen Desktop- und mobilen Apps verfügbar sein. Alle ChatGPT Plus- und Team-User sowie Personen in der SearchGPT-Warteliste sollen ab sofort Zugang erhalten, Enterprise- und Edu-User sollen in den nächsten Wochen folgen. In den kommenden Monaten plant OpenAI auch den Zugang für alle Free-User einzuführen.