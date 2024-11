DXOMARK: iPhone 16 landet im Test nur auf dem 20. Rang

Kommen neue Smartphones auf den Markt, ist das Team von DXOMARK immer schnell darin, das Kamera-Equipment der Neuerscheinung ausführlich zu testen und mit anderen Objektiv-Setups zu vergleichen. Bereits im September, kurz nach der Veröffentlichung, hatte DXOMARK bereits das iPhone 16 Pro Max genauer unter die Lupe genommen.

Mit einer kleinen Verzögerung hat sich DXOMARK nun auch dem Grundmodell der neuen iPhone 16-Reihe gewidmet und die Kamera des iPhone 16 einem ausführlichen Test unterzogen. Um das Ergebnis bereits vorwegzunehmen: Das iPhone 16 landete mit seinem Kamera-Setup mit insgesamt 147 Punkten auf dem 20. Platz der DXOMARK-Rangliste (iPhone 16 Pro Max: 157 Punkte, 4. Platz). Aber obwohl die Hardware der iPhone 16-Kamera nahezu identisch zum iPhone 15 geblieben ist, gibt es dank einiger Software-Veränderungen bessere Bewertungen in einigen Kategorien. DXOMARK berichtet:

„In den DXOMARK-Kameratests lieferte das Apple iPhone 16 eine sehr gute Leistung für seine Klasse. Mit Ausnahme des verbesserten Autofokus und des lichtstärkeren Objektivs in der Ultraweitwinkel-Kamera verwendet das neue Gerät nahezu die gleiche Kamera-Hardware wie das Vorgängermodell, aber Software-Modifikationen haben zu Leistungsverbesserungen in mehreren Testbereichen geführt. In unseren Tests nahm die Kamera schöne Fotos und Videos mit ausgezeichneter Belichtung, gutem Kontrast und angenehmen Hauttönen auf. Das Videostabilisierungssystem sorgte für ruhige und stabile Aufnahmen bei bewegten Bildern. Das Fehlen eines speziellen Teleobjektivs hatte zur Folge, dass es den Bildern bei mittleren und weit entfernten Teleeinstellungen an Details und Textur mangelte.“

Zu den insgesamt acht Pluspunkten des iPhone 16 zählten eine gute Helligkeit und Kontrast bei Bildern auf dem HDR-Display, angenehme Hauttöne und schöne Farben für Fotos und Videos, eine hohe Detailtreue bei hellem Licht und bei Innenraumaufnahmen, ein schneller und allgemein präziser Autofokus, ein sanftes Zoomen in der Vorschau, eine lebendige Helligkeit und Kontrast bei Videos auf dem HDR-Display, eine ziemlich effektive Videostabilisierung sowie ein Videorauschen, dass im Allgemeinen gut unter Kontrolle gehalten wird.

Das DXOMARK-Team stellte aber auch sechs Minuspunkte fest: Der eingeschränkte Dynamikbereich kann zu Highlight Clipping in Fotos und Videos führen, es gibt Streulicht, Artefakte durch Farbtonverschiebung und Ringing in Fotos, eine begrenzte Telezoom-Fähigkeit für große Entfernungen, einen Verlust von feinen Details in Videos, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen, Artefakte, Streulicht und sich bewegende Texturen bei schwachem Licht bei Videos, ebenso wie ein Rauschen in den Schattenbereichen des Bildes und in Bildern mit wenig Licht.

Die besten Ergebnisse lieferte das iPhone 16 in der Kategorie Belichtung (124/130) und Farbgenauigkeit (129/130). Auch der Videobereich konnte das DXOMARK-Team offenbar überzeugen: Hier gab es 154 von 159 Punkten, letztere erreicht durch das iPhone 16 Pro Max. Den gesamten Testbericht könnt ihr auf der Website von DXOMARK nachlesen.