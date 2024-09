DXOMARK: iPhone 16 Pro Max landet auf Platz 4 der Kamera-Rangliste

Und jährlich grüßt das Murmeltier, oder in diesem Fall der DXOMARK-Kameratest der neuen iPhone-Generation. Alljährlich nimmt die Plattform das Kamera-Setup aktueller Smartphones genauer unter die Lupe und testet diese nach zehn Foto- und sieben Video-Kriterien. Nun hat DXOMARK auch das neue Flaggschiff-iPhone, das iPhone 16 Pro Max, auf Herz und Nieren getestet.

Für den kürzlich veröffentlichten DXOMARK-Bericht zur Kamera des iPhone 16 Pro Max analysierte das Team mehr als 3.000 Fotos und rund 150 Stunden Videomaterial, das mit dem iPhone 16 Pro Max aufgenommen wurde. Von DXOMARK heißt es dazu:

„Wir haben das Apple iPhone 16 Pro Max unseren strengen DXOMARK-Kameratests unterzogen, um seine Leistung in Bezug auf Foto-, Video- und Zoom-Qualität aus der Perspektive des Endbenutzers zu messen. In diesem Artikel wird aufgeschlüsselt, wie das Gerät in einer Vielzahl von Tests und mehreren gängigen Anwendungsfällen abgeschnitten hat. Er soll die wichtigsten Ergebnisse unserer Tests mit einem Auszug der erfassten Daten hervorheben.“