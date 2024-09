Sprachlern-App „Duolingo“ präsentiert neue KI-Funktionen

Auf der Jahreskonferenz Duocon 2024 wurden gleich mehrere Produktneuerungen bekanntgegeben. Darunter auch zwei neue Features namens Videocall und Adventures, die zeigen, wie konsequent Duolingo (App Store-Link) inzwischen modernste KI nutzt, um die Lernerfahrung kontinuierlich zu verbessern.

KI-gestützte Videotelefonate mit Lilli

Duolingos neues Videocall-Feature markiert einen wichtigen Schritt im Sprachenlernen. Mit dem KI-gestützten Tool können Duolingo-Max-Abonnenten und Abonnentinnen spontane und realistische Gespräche mit Lilli, einer beliebten Duolingo-Figur, führen. Die Technologie simuliert natürliche Dialoge in einer interaktiven Übungsumgebung und passt sich automatisch dem Sprachniveau an. Dadurch können auch Anfänger entspannt mit Lilli sprechen. Die Funktion fördert das Selbstvertrauen und hilft, in realen Situationen sicherer zu kommunizieren. Videocall ist auf iOS im Abonnement Duolingo Max für die Lernsprachen Englisch, Spanisch und Französisch verfügbar.

Neu ist auch das Feature Adventures. Dabei kann man erstmals dynamische Situationen im Duolingo-Universum erleben und mit beliebten Charakteren wie Oscar und Lilli interagieren. Die kleinen Abenteuer ermöglichen es, Sprachfertigkeiten in realistischen Szenarien wie der Passkontrolle oder beim Bestellen eines Kaffees anzuwenden. So wird das Sprachenlernen sowohl praxisnah als auch unterhaltsam gestaltet.

Des Weiteren unterrichtet Duolingo auch Mathe und Musik und mit der Bekanntgabe der Partnerschaft mit Loog, einem führenden Hersteller von tragbaren Musikinstrumenten, wurde ein kompaktes, tragbares E-Piano entwickelt. Damit werden Lernende die Musik-Lektionen auf Duolingo auf einem elektronischen Klavier mit drei Oktaven absolvieren können. Das E-Piano wird für 249 US-Dollar unter store.duolingo.com erhältlich sein.

Luis von Ahn, einer der Gründer und Geschäftsführer von Duolingo:

„Unsere Mission ist, das weltweit beste Bildungsangebot zu entwickeln und es jedem zugänglich zu machen. Wir glauben, dass wir dies am besten erreichen können, indem wir die Grenzen der Technologie immer weiter verschieben. Mit unseren KI-gestützten Features Videocall und Adventures schaffen wir neue, immersive Möglichkeiten, Sprachen zu üben und das Selbstvertrauen unserer Nutzer und Nutzerinnen zu stärken. Sie sind erst der Anfang davon, wie wir Technologie einsetzen werden, um allen Sprachenlernenden auf der Welt ein immer besseres Erlebnis zu bieten.“