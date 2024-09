Eve Energy Outdoor: Die Installation der smarten Außensteckdose

Vor einigen Wochen hat der Münchner Hersteller Eve Systems seine erste Außensteckdose auf den Markt gebracht. Und die sieht definitiv anders aus, als wir es zuvor gedacht hätten. Eve Energy Outdoor ist im Gegensatz zum Indoor-Modell kein einfacher Zwischenstecker, sondern eine komplette Aufputz-Steckdose. Und die muss eben auch erst einmal installiert werden.

Offiziell erlaubt ist das nur einer Fachkraft mit einer entsprechenden Qualifikation. Selbst installieren dürft ihr Eve Energy Outdoor im Normalfall nicht. Damit ihr aber ungefähr wisst, welche Arbeiten und Schritte der Elektriker oder die Elektrikerin bei euch Zuhause durchführen muss, haben wir uns die ganze Geschichte einmal näher angesehen.

Los geht es mit den Einzelteilen. Links seht ihr das Gehäuse, in der Mitte die Montageplatte mit den beiden Verschlussklappen und rechts die Steckdose selbst.

Den ersten Schritt der Installation dürft ihr noch selbst vornehmen. Die Montageplatte muss an der Außenwand fixiert werden. Einfache Dübel und Schrauben liegen im Lieferumfang bei, in wenigen Minuten ist die Montageplatte sicher am gewünschten Ort montiert.

Von der Fachkraft muss dann die Zuleitung mit der Leistungseinheit verbunden werden, genauer gesagt Neutralleiter, Schutzleiter und Außenleiter. Dabei darf natürlich nicht vergessen werden, diese Kabel zuvor spannungsfrei zu schalten.

Die Kabel werden dabei durch die Verschlussklappe mit der erhabenen Membran geführt. Die andere Verschlussklappe wird für die zweite Öffnung der Montageplatte verwendet. Ihr habt also die freie Wahl, ob die Zuleitung von oben oder unten erfolgt.

Auf die fertig montierte Steckdose wird dann noch das Gehäuse mit der Klappe gesetzt und mit vier kleinen Schrauben fixiert. Direkt danach könnt ihr die Spannung wieder herstellen und die Einrichtung in der Eve-App, in Apple Home oder in einer anderen Matter-Anwendung fortsetzen.

Eve Energy Outdoor verbindet sich mit Thread

Mit iOS 18 und einem iPhone 15 Pro oder Modell aus der 16er-Serie kann die Thread-Verbindung zum Eve Energy Outdoor direkt hergestellt werden. Mit einer direkten iPhone-Verbindung und der Eve-App könnt ihr die Steckdose schalten, den Verbrauch einsehen und auch Zeitpläne erstellen, die dann lokal auf Eve Energy Outdoor gespeichert werden.

Im besten Fall übernimmt ein Thread Border Router die Steuerung und Kommunikation mit Eve Energy Outdoor. Als Beispiel aus der Apple-Welt kann man hier einen HomePod mini oder einen aktuellen Apple TV 4K mit Thread anführen. Dann sind beispielsweise auch Automationen und Fernsteuerung möglich. Zudem fungiert Eve Energy Outdoor dank der dauerhaften Stromversorgung als Repeater und kann das Thread-Signal an weiter entfernte Matter-Geräte weiterleiten.

Einfach nicht für jedermann gemacht

Natürlich punktet Eve Energy Outdoor mit einer tadellosen Verarbeitung und einer wirklich hübschen Optik. Das Teilchen sieht deutlich besser aus als die gewöhnliche Aufputz-Steckdose aus dem Baumarkt – und ist ja zusätzlich noch smart. Der Preis ist mit 79,95 Euro aber auch deutlich höher angesiedelt.

An meiner Hauswand sind allerdings gar keine Aufputz-Steckdosen verbaut, stattdessen sind sie in der Hausdämmung integriert. Das sieht natürlich noch besser aus, macht einen einfachen Umbau auf Eve Energy Outdoor aber unmöglich (oder zumindest unverhältnismäßig aufwändig).

Falls ihr bereits eine Außensteckdose habt und diese ohne den Einsatz einer teuren Fachkraft smart machen wollt, dann gibt es mittlerweile auch schon alternativen mit Matter. Zwar nicht mit Thread sondern mit WLAN, dafür sind die Zwischenstecker aber auch erheblich günstiger. Das Modell von Ledvance bietet auch eine Energiemessung, kostet aber nur knapp 20 Euro.

