Neue Meross Rauchmelder jetzt auf Amazon mit Rabatt verfügbar

Bereits im Juli hat Meross seine neuen Rauchmelder im eigenen Online-Shop gelauncht. Jetzt ist das neue Modell auch auf Amazon verfügbar. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Varianten, die ihr alle auf der offiziellen Produktseite finden könnt.

Für ein Starter-Set bestehend aus Bridge und drei Rauchmeldern bezahlt ihr zum Start nur 89,99 Euro (Amazon-Link), der reguläre Preis liegt bei 109,99 Euro. Ein einzelner Rauchmelder mit Hub kostet 44,99 Euro statt 52,99 Euro und für eine Zusatzeinheit ohne Hub bezahlt ihr 29,99 Euro statt 35,99 Euro.

Anbindung des Meross Rauchmelders an Matter

Der Hub selbst verbindet sich drahtlos mit eurem Heimnetzwerk und stellt dann eine Funkverbindung zu den einzelnen Rauchmeldern her. Über die Meross Bridge wird dann auch eine Verbindung zu Matter hergestellt, womit die Rauchmelder mit zahlreichen Smart Home Systemen wie Apple Home, Home Assistent oder SmartThings kompatibel sind.

„Erkennt der Meross Feuermelder Rauch, ertönt nicht nur eine akustische Warnung über verbundene Lautsprecher“, heißt es vom Hersteller. Natürlich könnt ihr die Rauchmelder über die Matter-Anbindung auch in Automationen integrieren, um beispielsweise das Licht einzuschalten oder Smart Plugs auszuschalten, sobald Rauch erkannt wird.

Zusätzlich geben natürlich auch die Rauchmelder einen Alarm ab, dieser ist 85 Dezibel laut. Der angeschlossene Hub kommt sogar auf 110 Dezibel. In Kombination mit Tür- oder Bewegungssensoren lässt sich das ganze System auch als Sirene bei Einbrüchen nutzen.

So sieht es rund um Erkennung und Laufzeit aus

Für besonders präzise Erkennung sind im MA151 zwei fotoelektrische Sensoren verbaut, die in Kombination mit einem neuen Chipsatz Rauch von Wasserdampf unterscheiden können. Damit können Fehlalarme deutlich reduziert werden. Ein zusätzliches 0,8 Millimeter starkes, insektensicheres Netz trägt zur Zuverlässigkeit bei. Der Melder reagiert laut Meross bereits innerhalb von 0,02 Sekunden bei wiederholter Raucherkennung.

Der Rauchmelder wird mit zwei AA-Batterien betrieben, die bis zu drei Jahre halten und sich einfach austauschen lassen. Das Gehäuse besteht aus einem flammenhemmenden, UV-beständigen und vergilbungsfreien Kunststoff. Wie gewohnt sind die Rauchmelder auf eine Lebensdauer von bis zu zehn Jahren ausgelegt.