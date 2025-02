Flexispot C7: Auf diesem Bürostuhl fühlt man sich wie beim Zahnarzt

Die letzten Jahre habe ich im Büro meist sitzend auf Ikea Markus verbraucht. Der Drehstuhl-Klassiker aus dem schwedischen Möbelhaus kostet derzeit 149 Euro und ist sicherlich auch bei vielen von euch im Einsatz. Nun hat sich mir die Chance auf ein Upgrade ergeben – und ich habe sie genutzt. Aber lohnt sich die Sache auch? Ich habe den Flexispot C7 für euch ausprobiert.

Genauer gesagt das Modell des ergonomischen Bürostuhls mit Fußstütze, das derzeit für 319,99 Euro im Angebot erhältlich ist. Es ist also grob der doppelte Preis des Ikea-Stuhls, aber dafür bekommt man auch zahlreiche Extras geboten. Bevor wir dazu kommen, muss der Stuhl aber erst einmal aufgebaut werden.

Der Aufbau des Flexispot C7

Der Flexispot C7 wird in einem schweren, aber doch recht kompakten Paket geliefert. Neben einer recht ordentlich gestalteten Anleitung findet man auch eine Verpackung mit ordentlich sortierten und beschrifteten Schrauben und Werkzeug. Das ist eine wirklich tolle Idee, allerdings kann man die Verpackung nicht wirklich ordentlich öffnen. Hier ist noch ein bisschen Feintuning erforderlich, Pluspunkte verdient sich Flexispot aber auch so.

Der Aufbau des Flexispot C7 dauert selbst alleine keine 15 Minuten. Fragen gibt es nicht wirklich, ich musste nur kurz überlegen, wie ich die linke und rechte Armlehne montieren soll. Alle andere sollte prinzipiell auch ohne einen Blick in die Anleitung klappen, wenn man nicht ganz ungeschickt ist.

Der Bürostuhl von oben nach unten im Check

Schauen wir uns den mit einem Mesh-Stoff bezogenen Bürostuhl doch mal von oben nach unten an. Da legen wir natürlich mit der verstellbaren Kopfstütze los. Diese kann nicht nur nach oben und unten, sondern erfreulicherweise auch nach vorn und hinten bewegt werden. So hat man, falls gewünscht, tatsächlich etwas Halt im Nacken.

Etwas weiter unten finden wir die Lendenstütze. Diese kann entweder fixiert werden oder frei mit ein wenig Widerstand „schweben“. Auch eine Höhenverstellung ist möglich. Für mich war genau das die größte Veränderung, denn so viel „Druck“ im Rücken bin ich vom bisherigen Stuhl nicht gewohnt – das ist definitiv gewöhnungsbedürftig und fühlt sich an den ersten Tagen sehr seltsam an. Letztlich aber eine richtig positive Sache, da der Rücken auf Dauer spürbar entlastet wird.

Weiter geht es mit den Armlehnen des Flexispot C7 – und die haben es ebenfalls in sich. Sie können nicht nur in der Höhe verstellt, sondern auch gedreht und damit nach vorn und hinten geschoben werden. Ehrlicherweise habe ich meine Arme aber zumeist auf dem Schreibtisch, so dass ich die Armlehnen nur selten benötige. Weiter geht es mit dem Sitz selbst. Dieser kann nach vorn oder hinten geschoben werden. Das macht man im Prinzip nur einmal, aber auch hier sind Anpassungen möglich.

Das Gestell des Flexispot C7 ist dann wieder ganz klassisch. Es gibt einen Hebel zur Höhenverstellung und auch die Neige-Funktion der Rückenlehne kann aktiviert oder deaktiviert werden. Und natürlich verfügt der Bürostuhl über die bekannten Rollen.

Wie beim Zahnarzt: Die Relax-Funktion

Wenn euch der Chef mal wieder nervt und ihr die Beine hochlegen wollt, kommt die Fußstütze ins Spiel. Diese kann einfach ausgezogen und aufgeklappt werden. Und ich sage es euch ganz ehrlich: Zusammen mit einer nach hinten geneigten Rückenlehne fühlt ihr euch plötzlich wie beim Zahnarzt. Nur, dass niemand mit dem Bohrer kommt, sondern ihr in Ruhe auf TikTok suchten oder das neueste Spiel aus dem App Store zocken könnt.

Ganz im Ernst: Das Ding ist absolut gemütlich, das hätte ich vorher selbst nicht gedacht. Allerdings empfinde ich die eingeklappte Fußlehne manchmal als ein wenig störend, wenn ich meine Beine beim normalen Arbeiten unter dem Stuhl verschränken möchte. Auf Wunsch bekommt ihr den Bürostuhl aber auch ganz ohne Fußstütze.

Insgesamt gesehen bekommt man für 319,99 Euro einen ergonomischen und bequemen Bürostuhl. Der Flexispot C7 bietet überraschend viele Anpassungsmöglichkeiten und Funktionen. Abgesehen vom Drehstuhl Ikea Markus habe ich bisher aber nicht viele Vergleichsmöglichkeiten entdecken können.