Telekom: MagentaTV sichert sich alle Medienrechte der kommenden Fußball-Weltmeisterschaften

In den kommenden Jahren stehen wieder einige hochkarätige Fussball-Events an: Neben der FIFA WM 2026 der Männer und der FIFA Frauen-WM 2027 stehen auch die beiden FIFA-Weltmeisterschaften der U20 im Jahr 2025 und 2027 an. Die Deutsche Telekom hat nun „den Erwerb des größten WM-Pakets aller Zeiten“ in Berlin verkündet. Damit hat sich das Unternehmen die Medienrechte an insgesamt 272 Spielen für den deutschen TV-Markt gesichert.

Gleichzeitig hat die Telekom heute erste Personalien bekannt gegeben: Johannes B. Kerner wird bei der WM 2026 erneut für MagentaTV als Gastgeber im Einsatz sein, Wolff Fuss unter anderem die Spiele der deutschen Nationalmannschaft kommentieren. Ebenfalls vor Ort waren DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Nationalspielerin Laura Freigang, die optimistisch auf die anstehenden WM-Qualifikationen der deutschen Mannschaften blickten. Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, ergänzt:

„Unser Fokus liegt jetzt erstmal auf der WM 2026. 48 teilnehmende Nationen, 104 Spiele über sechs Wochen – das ist das größte Fußball-Turnier aller Zeiten. Für uns und unsere Partner wird das ein Sprint über eine Marathon-Distanz. Allein wegen der unterschiedlichen Zeitzonen in den drei Austragungsländern. Diese logistische Herausforderung nehmen wir gern an und wollen die WM für unsere Kundinnen und Kunden zu einem unvergesslichen Fußball-Erlebnis machen. Wir glauben fest an die Qualifikation der DFB-Elf und freuen uns auf ein einzigartiges Turnier. Ein Jahr später folgt dann der nächste Höhepunkt, denn die Rechte an einer Frauen WM halten wir zum ersten Mal. Für beide Turniere gilt: Alle Spiele mit dem besten Team und der größten Leidenschaft gibt es nur bei MagentaTV.“

Deutsche Spiele, Halbfinals und Finale wohl weiterhin im Free-TV

Mit der Sicherung der Medienrechte an den vier WM-Turnieren im Fußball in den Jahren 2025, 2026 und 2027 für die Deutsche Telekom ist sicher: Wer alle Partien der Wettbewerbe verfolgen möchte, muss über ein Streaming-Paket bei MagentaTV verfügen. Da sich beispielsweise die FIFA WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 erstreckt, benötigt man ein Abo (MagentaTV Flex) für mindestens zwei Monate, das mit Kosten ab 10 Euro/Monat bei monatlicher Kündigungsfrist verbunden ist. Ähnlich verhält es sich auch mit der FIFA Frauen-WM 2027 in Brasilien, die vom 24. Juni bis zum 25. Juli 2027 ausgetragen werden wird.

Schon bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland hatte sich die Telekom die Rechte an allen Spielen gesichert und Sublizenzen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF ausgehandelt. Der deutsche Rundfunkstaatsvertrag sieht vor, dass bei Weltmeisterschaften zumindest alle Partien der deutschen Mannschaft, ebenso wie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Endspiel im Free-TV gezeigt werden müssen. Dies dürfte auch bei der WM 2026 der Männer sowie der WM 2027 der Frauen so gehandhabt werden. Die Männer-WM 202 ist zudem die größte Endrunde der WM-Geschichte: Erstmals nehmen 48 Mannschaften teil, und es wird 104 Partien geben.

MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekom-eigene TV-Box MagentaTV One und den MagentaTV Stick sowie über Smart TVs, Streaming-Sticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Alle Informationen zu den Tarifen von MagentaTV gibt es auf der entsprechenden Produktseite.

Fotos: Unsplash/Deutsche Telekom.