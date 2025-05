Für den Glasfaseranschluss: AVM FRITZ!Box 5590 Fiber ist so günstig wie noch nie

Der Glasfaserausbau ist bei euch schon abgeschlossen und ihr habt euch für die Nutzung entschieden? Dann kann die AVM FRITZ!Box 5590 Fiber die richtige Wahl sein, die für alle gängigen Glasfaseranschlüsse gemacht ist, unter anderem AON und GPON. Der neue Bestpreis wird erreicht, da es bei eBay den Gutschein TECHNIK2025 gibt, mit dem ihr im eBay-Shop von MediaMarkt für nur 206,99 Euro zugreifen könnt – günstiger gab es dieses Modell noch nie. Der Gutschein ist bis zum 4. Juni 2025 gültig, allerdings nur solange der Vorrat reicht.

Im WLAN erreicht die FRITZ!Box 5590 Fiber dank Wi-Fi 6 (4×4) Übertragungsraten von bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz-Band und bis zu 1.200 MBit/s im 2,4-GHz-Bereich. Für kabelgebundene Verbindungen stehen ein 2,5-Gigabit-WAN/LAN-Port sowie vier Gigabit-LAN-Ports zur Verfügung. Über diese Anschlüsse sind Datenübertragungen mit bis zu 10 GBit/s möglich. Wi-Fi 7 ist bei diesem Modell nicht an Bord.

Die Mesh-Technologie von FRITZ! sorgt für reichweitenstarkes WLAN sowie eine komplette Telefonanlage mit Anrufbeantwortern und eine DECT-Basis für den Einsatz von Schnurlostelefonen und Smart-Home-Produkten. Für die Einbindung externer Speicher oder Drucker stehen zwei leistungsfähige USB-3.0-Anschlüsse zur Verfügung. Das FRITZ!OS bietet den gewohnt hohen Komfort mit Firewall, Kindersicherung, Fernzugang/VPN, WLAN-Gastzugang und regelmäßigen Updates.

AVM FRITZ!Box 5590 Fiber 229,99 EUR 206,99 EUR jetzt kaufen

AVM FRITZ!Box 5690 Pro mit Wi-Fi 7 ist auch günstiger

Wenn ihr unbedingt Wi-Fi 7 wollt, dann werft einen Blick auf die AVM FRITZ!Box 5690 Pro, die ebenfalls im Angebot ist. Mit 296,99 Euro gibt es zwar keinen neuen Bestpreis, aber im Vergleich zu älteren Aktionen bezahlt man nur 6 Euro mehr – ein Preis unter 300 Euro ist für dieses Modell sehr gut.

Das Besondere an der FRITZ!Box 5690 Pro: Sie vereint Glasfaser- und DSL-Anschluss in einem einzigen Gerät. Damit ist sie ideal für Haushalte, die heute noch DSL nutzen, aber schon für den zukünftigen Glasfaseranschluss gerüstet sein wollen. Die 5690 Pro bietet eine flexible, zukunftssichere Lösung für schnellen Internetzugang – besonders in Regionen, in denen der Glasfaserausbau noch in den Startlöchern steht.

Dank eines leistungsstarken Triband-Mesh-Systems mit integriertem 6-GHz-Frequenzband unterstützt sie sowohl Wi-Fi 6 als auch den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 7. Das sorgt für geringere Latenzzeiten, höhere Geschwindigkeiten und mehr Datendurchsatz – ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Cloud-Dienste, Virtual Reality oder Online-Gaming.

AVM FRITZ!Box 5690 Pro 329,99 EUR 296,99 EUR jetzt kaufen