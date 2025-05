Eufy Smart Display E10 bei den ersten Händlern verfügbar

Das Eufy Smart Display E10 geistert ja schon seit einiger Zeit durch die Netzwelt, Anker arbeitet schon relativ lange an dem kleinen 8-Zoll-Tablet. Auch wir haben es schon einmal in der Hand gehabt, bisher hat sich das Unternehmen mit einem offiziellen Starttermin aber sehr bedeckt gehalten. Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen.

In den Niederlanden scheint das Eufy Smart Display E10 bereits offiziell verfügbar zu sein, zumindest wird es bei den ersten Händlern für 199,99 Euro angeboten. Unter anderem auch auf der deutschen Webseite des niederländischen Anbieters Coolblue, den wir auch dank der schnellen Lieferzeiten uneingeschränkt empfehlen können.

Darum freue ich mich auf das Eufy Smart Display E10

Ich persönlich habe Zuhause derzeit drei Kameras von Eufy im Einsatz, unter anderem die smarte und empfehlenswerte Türklingel. Was mir aber immer wieder passiert: Es klingelt an der Tür und das iPhone ist gerade nicht in Reichweite. Also mache ich mich aus dem ersten oder zweiten Stock auf den Weg zur Tür, nur um dann festzustellen, dass der Paketbote zwar geklingelt, Päckchen aber nur vor die Tür gestellt habe. Genau für solche Momente stelle ich mir das Eufy Smart Display E10 als sehr hilfreich vor, um schon im Treppenhaus zu sehen, was vor der Tür los ist.

Das wird auf dem 8-Zoll-Display angezeigt

Das Eufy Smart Display E10 zeigt das Bild von bis zu vier Eufy-Kameras an und kann bei Bewegungen oder Klingeln an der Tür eine Benachrichtigung samt Ton abspielen. Video-Ereignisse, die ihr verpasst, werden auf einem internen Speicher, der mit einer SD-Karte erweitert werden kann, gespeichert. Zusätzliche Funktionen, wie etwa die Verfolgung einer Person über mehrere Kameras hinweg, stehen in Verbindung mit der Homebase 3 von Eufy zur Verfügung.

Das Eufy Smart Display E10 ist mit einem Akku ausgestattet und wird mit einem Ständer geliefert. Die Stromversorgung erfolgt via USB-C und auch eine Wandmontage ist möglich. Neben den Video-Feeds und den Benachrichtigungen zeigt das Display auch die Uhrzeit an. Mikrofon und Lautsprecher sind natürlich ebenfalls verbaut.

Das Eufy Smart Display E10 ist ab sofort über Coolblue erhältlich, der offizielle Start in Deutschland dürfte wohl auch bald erfolgen. Ich werde mir das gute Stück definitiv ansehen und im Anschluss meine Erfahrungen mit euch teilen.

Eufy Smart Display E10 199,99 EUR jetzt kaufen