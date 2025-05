Cosori Heißluftfritteuse: Der Bestseller Nr. 1 ist jetzt zum absoluten Tiefstpreis erhältlich

Ich bin schon lange ein großer Fan von Heißluftfritteusen und bin aktuell mehr denn je auf meinen Philips Airfryer angewiesen, da in meinem neuen Haus noch die alte Küche eingebaut ist und der Backofen nicht funktioniert. Generell würde ich sagen, dass man mit jeder Heißluftfritteuse gute Ergebnisse erzielt, doch die Stiftung Warentest bescheinigt der Cosori Heißluftfritteuse mit zwei Kammern den Testsieg.

„Diese Heißluftfritteuse von Cosori ist Testsieger unter den Modellen mit zwei Garkörben. Als einziger Airfryer mit zwei Kammern erzielt sie ein „gutes“ Ergebnis (2,3). Besonders positiv fallen den Prüfern der Stiftung Warentest Handhabung, Sicherheit und Umwelteigenschaften auf.“

Das kann die Cosori Heißluftfritteuse

Der Airfryer fasst insgesamt 8,5 Liter, aufgeteilt in jeweils zwei gleich große Garkörbe mit je 4,25 Liter. Ihr könnt so zwei unterschiedliche Lebensmittel und Gerichte zubereiten, die zusammen fertig werden, auch wenn die Garzeit unterschiedlich lang ist. Ein weiteres Highlight: Das Sichtfenster auf der Front, das einen Blick auf das Gargut ermöglicht. Bei fast allen anderen Anbietern muss man den Korb herausziehen, um sich das Essen ansehen zu können. Ähnlich wie bei Backofen oder Mikrowelle kann man schnell einen Blick erhaschen, was ich als tolles Feature einstufe möchte.

Über das praktische Touch-Display auf der Oberseite lassen sich alle Einstellungen schnell und einfach vornehmen. Die Sync-Finish-Funktion stellt dabei automatisch sicher, dass beide Körbe gleichzeitig fertig werden. Worauf ich immer viel Wert lege, ist die Tatasche, dass man die Körbe und Einsätze in der Spülmaschine reinigen kann. Das funktioniert bei der Cosori Heißluftfritteuse ebenfalls und erspart das händische Wachen.

Die Cosori Heißluftfritteuse ist nicht nur der Testsieger bei Stiftung Warentest, sondern auch der Bestseller Nr. 1 bei Amazon in der Kategorie „Fritteusen“ – somit schlägt sie sowohl Philips als auch Ninja. Mit 159,99 Euro ist ein neuer Tiefstpreis erreicht, günstiger konnte man den Airfryer bisher nicht bei Amazon kaufen. Die UVP lag damals bei 249,99 Euro, wobei die Heißluftfritteuse in den letzten Monaten zwischen 170 und 180 Euro verkauft wurde.

Spartipp: Während Amazon die Variante mit kupferfarbenen Akzenten verkauft, könnt ihr euch die silberne Version bei eBay noch etwas günstiger sichern. Nutzt den Gutschein TECHNIK2025, damit ihr nur 152,99 Euro bezahlt. Der Deal ist im eBay-Shop von Saturn gültig – aber nur bis zum 4. Juni 2025!

Warum sind Heißluftfritteusen so beliebt?

Heißluftfritteusen sind aus vielen Küchen kaum noch wegzudenken – und das aus gutem Grund! Sie versprechen knusprige Pommes, saftiges Hähnchen oder goldbraune Nuggets – und das alles mit deutlich weniger Fett als in einer klassischen Fritteuse. Wer will schon in einem halben Liter Öl frittieren, wenn es auch mit heißer Luft klappt?

Neben dem Gesundheitsaspekt punktet die Heißluftfritteuse auch mit ihrer Einfachheit. Reinlegen, Temperatur einstellen, Timer drücken – fertig! Kein langes Vorheizen, kein Spritzfett, kein Stress. Und das Beste: Viele Modelle lassen sich nach dem Kochen einfach in die Spülmaschine packen.

Dazu kommt: Diese kleinen Alleskönner sind überraschend vielseitig. Von knusprigen Snacks über Ofengemüse bis hin zu Aufbackbrötchen oder sogar kleinen Kuchen – die Heißluftfritteuse kann mehr, als man ihr auf den ersten Blick zutraut.

Nicht zuletzt spart man mit ihr auch noch Energie, weil sie viel schneller auf Betriebstemperatur ist als ein großer Backofen. Kurz gesagt: Heißluftfritteusen sind die perfekte Mischung aus praktisch, gesund und lecker – und genau deshalb haben sie sich einen festen Platz in unseren Küchen erobert.

Die Alternativen

Falls ihr trotz der guten Argumente lieber zu einem Airfryer von Philips greifen wollt, könnt ihr euch den Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series ansehen, der aktuell 169,99 Euro statt 199,99 Euro kostet. Vergleichbar ist auch die Ninja Foodi MAX, die mit 9,5 Liter noch mehr Fassungsvermögen bietet. Der Preis ist von 229,99 Euro auf 159 Euro gesenkt.