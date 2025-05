Fortnite: Epic Games’ Spiel ist zurück im US-amerikanischen App Store

Mehr als fünf Jahre mit andauernden Rechtsstreitigkeiten hat es gedauert, aber nun ist das Battle Royale-Spiel Fortnite wieder zurück im US-amerikanischen App Store (US-App Store-Link), und lässt sich dort auf iPhones und iPads herunterladen. Epic Games, das Entwicklerstudio hinter Fortnite, hat gestern bei X bekanntgegeben, dass das Spiel wieder im US-App Store verfügbar sei, ebenso wie im Epic Games Store und AltStore in der EU.

Die Geschichte um Fortnite und Apples App Store ist eine lange und unübersichtliche, die von Missverständnissen, gegenseitigen Vorwürfen und langen Gerichtsprozessen geprägt war. Erst im Mai hatte die Richterin des zuständigen kalifornischen Gerichts Apple angewiesen, die Regelung, auch auf Käufe außerhalb des App Stores Gebühren zu verlangen, zu ändern. Man sah eine „vorsätzliche“ Missachtung eines Urteils, das bereits aus dem Jahr 2021 stammte, und erließ eine einstweilige Verfügung, die es Apple untersagt, Provisionen zu erheben oder auf andere Art und Weise in die Zahlungsmöglichkeiten der Entwickler und Entwicklerinnen einzugreifen.

Epic Games kündigte daraufhin an, dass man Fortnite über den eigenen schwedischen Account in den US-App Store bringen wolle, inklusive des Apple-eigenen In-App-Kaufsystems als auch externen Zahlungsoptionen. Nachdem Apple die Einreichung ignoriert hatte und Epic Games angab, Apple habe diese weltweit „blockiert“, schlug Apple dem Entwicklerstudio vor, Fortnite nur für die EU einzureichen, ohne den US-App Store mit einzubeziehen. Der Konzern gab auch an, dass man vorerst „keine Maßnahmen in Bezug auf die Einreichung der Fortnite-App“ ergreifen werde, bis das Gericht über den eigenen Antrag auf Aussetzung der ursprünglichen Verfügung entschieden habe.

Richterin drohte mit persönlicher Anhörung vor Gericht

Im Anschluss schickte Epic Games einen Brief an die zuständige Richterin Gonzalez Rogers, und forderte das Gericht auf, Apple dazu zu zwingen, „jede konforme Epic-App, einschließlich Fortnite, für den Vertrieb im US-Store des App Store zu akzeptieren“. Die zunehmend genervte Richterin erklärte, dass es eine persönliche Anhörung der zuständigen Führungskräfte geben werde, wenn Apple und Epic Games die Angelegenheit nicht untereinander bis zum 27. Mai dieses Jahres klären würden.

Nur einen Tag nach dieser gerichtlichen Ankündigung hat Apple offensichtlich eingelenkt, so dass Fortnite nun wieder offiziell im US-amerikanischen App Store erhältlich ist. Ein offizielles Statement von Apple zu dieser Angelegenheit steht bisher noch aus.